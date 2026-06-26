Đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo đảm kỹ thuật tác chiến điện tử toàn quân

Theo báo cáo của Cục Tác chiến Điện tử (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), công tác bảo đảm kỹ thuật trang bị tác chiến điện tử trong toàn quân đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác quản lý kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm vật tư kỹ thuật và chuyển đổi số bước đầu có chuyển biến; hệ số kỹ thuật trang bị tác chiến điện tử được duy trì ổn định và từng bước nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các quy định của Điều lệ Công tác kỹ thuật, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý kỹ thuật trang bị tác chiến điện tử.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các phương tiện kỹ thuật tác chiến điện tử.

Công tác đăng ký, thống kê, quản lý số lượng, chất lượng, đồng bộ, niên hạn sử dụng, hồ sơ kỹ thuật và tình trạng khai thác trang bị được duy trì tương đối nền nếp. Các đơn vị chủ động rà soát, phân loại trang bị theo trạng thái kỹ thuật; đánh giá khả năng khai thác, khả năng đồng bộ và mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng loại trang bị.

Nhiều đơn vị thực hiện chuyển đổi số, triển khai các phần mềm quản lý kỹ thuật, bước đầu thực hiện quản lý lịch sử sửa chữa, lịch sử thay thế module, theo dõi diễn biến chất lượng trang bị theo thời gian, phục vụ công tác chỉ huy và lập kế hoạch bảo đảm kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang bị theo quy định. Hệ thống kho tàng, phòng máy, xe khí tài, trạm kỹ thuật được quan tâm củng cố; các biện pháp chống ẩm, chống bụi, chống ăn mòn, chống sét, kiểm tra nguồn điện, hệ thống tiếp địa và hệ thống làm mát được thực hiện thường xuyên; chủ động khắc phục nhiều hỏng hóc thông thường tại chỗ; từng bước làm chủ việc thay thế module. Nhiều đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm vật tư kỹ thuật; tổ chức dự trữ vật tư trọng điểm; tận dụng vật tư thu hồi còn tốt; sử dụng linh kiện tương đương.

Kết quả thực hiện các mặt công tác quản lý kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm vật tư kỹ thuật và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã góp phần duy trì tương đối tốt chất lượng trang bị tác chiến điện tử trong toàn quân.

Một trong những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Cục Tác chiến Điện tử (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) xác định đó là duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật; thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị; nâng cao hệ số kỹ thuật, hệ số đồng bộ, bảo đảm trang bị luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.

Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ thuật dùng chung, hiện đại hóa phương pháp quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật đối với trang bị tác chiến điện tử.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, làm chủ trang bị thế hệ mới; nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với thực tiễn khai thác, sử dụng trang bị tại đơn vị; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tận dụng tối đa nội lực của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng tác chiến điện tử ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.