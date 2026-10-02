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Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ

Thứ Sáu, 11:20, 02/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, PGS.TS Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhiều hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy một trụ cột mới trong hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Sáng nay (2/10), Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Seki Yoshihiro. Tại đây, hai bên đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ song phương với những nội dung cụ thể như đào tạo nhân lực chất lượng cao, đào tạo sau đại học, tiếp tục mở rộng chương trình Nexus về bán dẫn và sang các lĩnh vực khác như trí tuệ nhân tạo (AI)…, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, phối hợp tổ chức các sự kiện lớn về hợp tác khoa học - công nghệ trong thời gian tới.

viet nam va nhat ban thuc day hop tac giao duc, khoa hoc cong nghe hinh anh 1
Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Seki Yoshihiro. (Ảnh: VOV Tokyo)

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Nhật Bản đối với Việt Nam trong các lĩnh vực nêu trên: “Có thể nói hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản là lĩnh vực thành công nhất trong quan hệ hai nước. Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam hàng chục ngàn tiến sỹ có trình độ cao. Về khoa học - công nghệ cũng có rất nhiều hợp tác và tôi cho rằng đây cũng là biểu tượng của thành công”

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị Nhật Bản tiếp tục cung cấp học bổng, đào tạo ngành công nghiệp chiến lược, ủng hộ đầu tư hợp tác đại học Việt - Nhật,…

Về phần mình, Bộ trưởng Seki Yoshihiro đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

“Việt Nam là một đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc hiện thực hóa sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Khoa học - công nghệ trở thành một trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, chương trình Nexus về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn đang có những tiến triển tốt đẹp. Tôi rất vui mừng vì chúng ta có thể tiếp tục trao đổi ý kiến về hợp tác trong thời gian tới”, Bộ trưởng Seki Yoshihiro nhấn mạnh.

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Bộ trưởng Vũ Hải Quân gặp gỡ Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Fujii Hisayuki. (Ảnh: VOV Tokyo)

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Fujii Hisayuki, thăm công ty FPT Nhật Bản và tiến hành nhiều hoạt động khác.

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Việt Nam xếp thứ 43 thế giới về đổi mới sáng tạo

VOV.VN - WIPO công bố Báo cáo GII 2026 tại Geneva vào 18h30 tối nay (29/9, giờ Việt Nam). Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025. Đáng chú ý, thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35.

Ngọc Huân - Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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