Xử lý các nhiệm vụ chậm, muộn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 510/TB-VPCP ngày 01/10/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp chuyên đề đánh giá kết quả công tác Quý III năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) vào chiều 28/9 tại Trụ sở Chính phủ.

Trách nhiệm người đứng đầu và xử lý dứt điểm nhiệm vụ tồn đọng

Ban Chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về kết quả triển khai.

Rà soát toàn bộ: Khẩn trương kiểm tra các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương cũng như các Ban Chỉ đạo trước đây đã tích hợp.

Thực hiện quyết liệt: Tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Cập nhật dữ liệu: Kịp thời cập nhật kết quả thực hiện lên Hệ thống theo dõi (theodoinq.dcs.vn).

Tháo gỡ vướng mắc về thể chế

Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tháo gỡ khó khăn về mức thu, sử dụng phí, lệ phí khi cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ & Bộ Nội vụ: Tháo gỡ vướng mắc về chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trình Chính phủ trong tháng 10/2026.

Ưu tiên phát triển hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu (CSDL)

Các bộ, cơ quan liên quan (Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao) tập trung tối đa nguồn lực khắc phục tồn tại theo chỉ đạo tại Văn bản số 9690/VPCP-CĐS:

Hoàn thành trước 30/11/2026: CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, CSDL quốc gia về y tế.

Hoàn thành trước 30/06/2027: CSDL bản án, quyết định.

Hoàn thành đến hết năm 2027: Cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

Khung kiến trúc số: Các bộ, địa phương hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu, thực hiện đối soát định kỳ và ban hành khung kiến trúc số của đơn vị mình trước ngày 29/01/2027.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì đẩy mạnh thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao. Bộ Công Thương đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn cung ứng điện năng phục vụ các hệ thống dữ liệu lớn và cập nhật vào Quy hoạch điện VIII.

Cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và triển khai Đề án 06

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID; làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID trước ngày 30/10/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID trước ngày 30/11/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Thẩm định hệ thống dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID trong tháng 11/2026.

Bộ Công an: Bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết TTHC vận hành ổn định; xử lý dứt điểm lỗi kỹ thuật; hoàn thành tích hợp 82 TTHC thiết yếu trước ngày 31/10/2026; phối hợp kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Bộ Xây dựng & Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm thuộc phạm vi quản lý với CSDL định danh địa điểm trước ngày 31/12/2026.

Bộ Tư pháp: Đề xuất giải pháp tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu báo cáo Thủ tướng trước ngày 05/10/2026; chuẩn hóa tên, mã kết quả giải quyết TTHC và mã thành phần hồ sơ trước ngày 31/10/2026.

Các bộ, ngành, địa phương: Rà soát các TTHC theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và 82 dịch vụ công thiết yếu trên 03 nội dung (thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, tối ưu hóa giao diện) hoàn thành trong tháng 12/2026; gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 05/01/2027 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/01/2027.

Tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đổi mới mô hình "3 nhà"

Nhiệm vụ công nghệ chiến lược: Các bộ khẩn trương tuyển chọn tổ chức chủ trì cho 14 nhiệm vụ đã phê duyệt; hoàn thành phê duyệt 08 nhiệm vụ đã được thẩm định đủ điều kiện còn lại trước ngày 15/10/2026. Bộ Công Thương xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược chậm nhất trong tháng 06/2027.

Thương mại hóa nghiên cứu: Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa; hoàn thiện quy định về sàn giao dịch KHCN (báo cáo trước 30/10/2026); đề xuất cơ chế tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong tháng 10/2026.

Phòng thí nghiệm dùng chung: Ban hành quy định cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia trước ngày 31/03/2027.

Mô hình "3 nhà": Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Doanh nghiệp chủ động đặt bài toán, Nhà nước kiến tạo và chia sẻ rủi ro; tập trung phát triển nhân lực (chuyên gia dẫn dắt, kỹ sư R&D - thiết kế - tích hợp, kỹ thuật viên sản xuất), báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2026.

Giải ngân kinh phí, nguồn lực tài chính

Kỷ luật tài chính: Hạn chế tối đa chuyển nguồn vốn. Đề xuất nhu cầu bổ sung hoặc không có khả năng giải ngân gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính trước ngày 10/10/2026. Việc xem xét điều chuyển vốn từ đơn vị giải ngân chậm sang đơn vị giải ngân tốt sẽ được trình cấp có thẩm quyền trong tháng 10/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì xử lý dứt điểm kinh phí năm 2026 chưa phân bổ trước ngày 20/10/2026; rà soát, nhận diện điểm nghẽn cấp bách về tài chính, giải ngân và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10/2026.

Đo lường năng suất: Bộ Tài chính hoàn thiện phương pháp biên soạn tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), hoàn thành thử nghiệm trong năm 2027. Cập nhật Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả KHCN, ĐMST, CĐS trình Thủ tướng trong tháng 12/2026.

Thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và phát triển chuỗi giá trị

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức hội nghị chuyên đề, rà soát dư địa tăng trưởng để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Báo cáo gửi về Bộ Công an trước ngày 15/11/2026:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Tổ chức các hội nghị vùng về KHCN, ĐMST, CĐS gắn với nông nghiệp trong tháng 10/2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch & Bộ Xây dựng: Tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển du lịch và xây dựng gắn với KHCN, ĐMST, CĐS trong tháng 11/2026.

Nền tảng số cho hộ kinh doanh: Bộ Tài chính hoàn thành hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp, vận hành nền tảng số, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh trong tháng 03/2027.

Sản phẩm quốc gia: Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn các sản phẩm KHCN địa phương có khả năng thương mại hóa để phát triển thành chuỗi giá trị vùng, sản phẩm quốc gia, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2026.

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác gửi Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.