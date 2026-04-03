Vĩnh Long phát động phong trào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình mới, với quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá mà các Nghị quyết đã đề ra.

Tại chương trình, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Vĩnh Long cho rằng, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh trong việc củng cố xây dựng Quốc hội và chính quyền địa phương hai cấp, quán triệt, triển khai và sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển bền vững. Đồng thời kêu gọi các tổ chức thành viên hưởng ứng phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó thống nhất mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%/năm. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng này, tỉnh xác định nhiệm vụ mang tính đột phá, chiến lược là quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030; tạo chuyển biến căn bản về quy mô và chất lượng nền kinh tế; tái cấu trúc mô hình tăng trưởng; nâng cao vị thế của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng; có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Các đại biểu đến dự

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, UBND tỉnh đề nghị các cán bộ đảng viên tại các sở ngành phải có tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.