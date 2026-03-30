Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Thứ Hai, 15:02, 30/03/2026
VOV.VN - Với sự tín nhiệm cao, ông Nguyễn Minh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long và ông Trần Trí Quang tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khai mạc kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt. Dự kỳ họp có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Vĩnh Long, cùng 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh kỳ họp.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí, gồm Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa X; Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh Trưởng Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với UBND, với sự tín nhiệm cao, các đại biểu đã bầu ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên; Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên; Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Trí Quang, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm mới

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long hạ quyết tâm: "Tập thể Thường trực HĐND tỉnh sẽ giữ vững, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của HĐND, thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động tiếp xúc cử tri; tổ chức các kỳ họp HĐND; đổi mới hoạt động giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND hai cấp".

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
VOV.VN - Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Rah Lan Chung đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Sáng 30/3, tại phường Quy Nhơn, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa XI long trọng khai mạc Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031.

