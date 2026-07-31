Xã Thư Lâm (Hà Nội) khởi động xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh, việc Thư Lâm được lựa chọn là một trong hai địa phương đầu tiên của Hà Nội triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Xây dựng xã xã hội chủ nghĩa tại Thư Lâm không chỉ là thực hiện một đề án mới mà còn là cơ hội đổi mới tư duy quản trị, xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Bí thư Đảng uỷ xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Nội mới

Để triển khai mô hình, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 30 thành viên do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng ban; thành lập Tổ tham mưu giúp việc, 9 tổ công tác chuyên đề tương ứng với 9 nhóm tiêu chí của Đề án, Tổ truyền thông, 34 tổ cộng tác viên tại các thôn, cùng tổ chuyên gia tư vấn và tổ tự đánh giá nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Việc xây dựng xã xã hội chủ nghĩa được triển khai qua 5 giai đoạn, từ kiện toàn tổ chức, điều tra đánh giá hiện trạng, xây dựng và triển khai các đề án, đến sơ kết, hoàn thiện và duy trì mô hình theo hướng bền vững. Trong đó, giai đoạn đầu gắn với Chiến dịch "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân". Toàn bộ hoạt động được triển khai theo phương châm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời ứng dụng hệ thống KPI và Dashboard điều hành để quản lý, giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Phát động phong trào thi đua "Đoàn kết - Đổi mới - Hành động - Vì hạnh phúc của nhân dân" và Chiến dịch "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân", Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La nhấn mạnh, xây dựng xã xã hội chủ nghĩa không chỉ là triển khai một đề án mới hay một đợt thi đua theo thông lệ, mà là cam kết chính trị của cả hệ thống chính trị trước nhân dân, hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ và không ngừng cải thiện đời sống người dân.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La phát động phong trào. Ảnh Hà Nội mới

“Nhân dân kỳ vọng ở chúng ta không phải là những lời hứa chung chung, mà là những kết quả cụ thể, nhìn thấy được, đo đếm được và thụ hưởng được. Vì vậy, phong trào thi đua lần này phải thực sự là phong trào hành động. Thi đua không phải để báo cáo cho hay, không phải để có thêm khẩu hiệu, mà để tạo ra công trình, phần việc, sáng kiến và kết quả thiết thực”, ông Phạm Trọng La cho biết.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động cụ thể, từ mỗi cán bộ gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất một công trình hoặc sáng kiến thiết thực, đến mỗi thôn, mỗi hộ gia đình chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Sau 100 ngày, xã phấn đấu có những công trình, mô hình tiêu biểu; có những tập thể xuất sắc; có những gương điển hình tiên tiến; có nhiều việc tốt vì nhân dân được ghi nhận và lan tỏa.

Khép lại chương trình lãnh đạo thành phố và lãnh đạo xã Thư Lâm ấn nút khởi động đánh dấu thời điểm triển khai đồng bộ Đề án xây dựng xã xã hội chủ nghĩa trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, xã Thư Lâm thực hiện nghi thức phát động. Ảnh Hà Nội mới

Trước đó, ngày 16/7/2026, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. 2 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh được lựa chọn để triển khai Đề án.

Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố đã mở ra một tư duy phát triển mới: xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa với mục tiêu phát triển toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất và lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo năng lực của cả hệ thống chính trị.