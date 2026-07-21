Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân

VOV.VN - Thước đo cuối cùng của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa chính là sự hài lòng và hạnh phúc thực chất của người dân địa phương.
VOV.VN - Hà Nội lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng và hạnh phúc làm thước đo, tạo hình mẫu để đánh giá và nhân rộng trong những năm tới.
VOV.VN - Thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là việc xây dựng một mô hình quản trị mới ở cơ sở, mà còn là quá trình đưa những giá trị tốt đẹp của Chủ nghĩa xã hội từ chủ trương, Nghị quyết trở thành những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng trong đời sống hàng ngày.
VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang xây dựng thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai, với trọng tâm lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và chủ thể của quá trình phát triển, hướng tới hình thành bộ tiêu chí có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước.
VOV.VN - Mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa hướng tới xây dựng một không gian sống hiện đại, thuận tiện, nơi mọi nhu cầu thiết yếu của người dân được đáp ứng nhanh chóng và dứt khoát không quay lại mô hình hợp tác xã ngày xưa.