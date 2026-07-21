Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân

Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hiện thực hóa chủ trương từ cơ sở

VOV.VN - Thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là việc xây dựng một mô hình quản trị mới ở cơ sở, mà còn là quá trình đưa những giá trị tốt đẹp của Chủ nghĩa xã hội từ chủ trương, Nghị quyết trở thành những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng trong đời sống hàng ngày.