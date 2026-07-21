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Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân
Thứ Ba, 10:02, 21/07/2026

Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân

VOV.VN - Thước đo cuối cùng của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa chính là sự hài lòng và hạnh phúc thực chất của người dân địa phương.

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Thanh Hương/VOV2
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