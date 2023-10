Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang

Ngày 20/10, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là đánh giá về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND, phục vụ nhiệm vụ ổn định chính trị và phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyết đối an ninh, ah toàn. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự được chú trọng. Đồng thời, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”; kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong những năm gần đây, không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn,… góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, nhất là mục tiêu tổng quát được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX “Phấn đấu Bắc Giang nằm trong 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, mục tiêu cao nhất là giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, phục phục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: “Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự thì mục tiêu cao nhất là trong bất cứ tình huống nào phải giữ thế chủ động, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ; không để xảy ra những vụ việc, bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tôi yêu cầu tỉnh cần chú trọng công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, mục tiêu là phải giảm được tội phạm, giảm số người bị xử lý hình sự, phấn đấu từng địa bàn không có tội phạm, kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững”.