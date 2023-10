Khảo sát một số vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới tại TP Hải Phòng

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, trong gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là 10 năm gần đây, thành phố Hải Phòng đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đoàn khảo sát của Trung ương về một số vấn đề về lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam làm việc với Thành ủy Hải Phòng.

Về công tác quốc phòng, thành phố đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng; tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo 3 trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao, Cảng biển - Logistics và Du lịch - Thương mại; tăng trưởng GRDP giai đoạn 2018 - 2022 tăng bình quân 13,77%/năm, gấp 2,5 lần mức tăng chung cả nước. Thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; xây dựng lực lượng bảo đảm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác an ninh, Hải Phòng đã tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia; triển khai hiệu quả công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong công tác đối ngoại, Hải Phòng chú trọng quan hệ hợp tác, liên kết vùng; phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, tích cực thu hút FDI, ODA, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Tính đến tháng 9/2023, thành phố Hải Phòng có gần 900 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 29,36 tỷ USD.

Theo ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, Hải Phòng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, như: Phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng trong triển khai nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại là đặc biệt quan trọng, giữ vai trò quyết định. Thành phố quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ động tiến công với chủ động phòng ngừa, lấy chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong là chính; coi trọng xây dựng cấp uỷ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có khả năng quản lý, lãnh đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng trình bày báo cáo của Thành ủy Hải Phòng tại hội nghị.

Ông Lê Anh Quân nhấn mạnh, trong quá trình chỉ đạo phải kết hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, đoàn thể Nhân dân, các lực lượng trên địa bàn, lấy Quân đội, Công an là lực lượng tham mưu, nòng cốt, xung kích. Thành phố luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng trong nâng cao vị thế và uy tín của đất nước và thành phố trên trường quốc tế; xác định đúng đắn, hài hòa về tầm quan trọng của 3 trụ cột ngoại giao là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, trong đó ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế là trọng tâm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, trưởng Đoàn khảo sát nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương có địa thế chính trị quan trọng, là cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của cả khu vực. Hải Phòng cũng là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện công cuộc đổi mới, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, trưởng Đoàn khảo sát nhấn mạnh, Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện công cuộc đổi mới, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Theo Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, thành phố Hải Phòng cần bổ sung phân tích đánh giá tình hình bối cảnh thế giới và khu vực tác động đến sự phát triển của thành phố, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0... để hoàn thiện báo cáo tổng kết. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp các ý kiến tại hội nghị, những kết quả và bài học kinh nghiệm, đề xuất của thành phố Hải Phòng, báo cáo các cấp có thẩm quyền.