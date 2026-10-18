Cựu chiến binh Đồng Tháp học và làm theo gương Bác bằng việc làm thiết thực

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong học tập, công tác, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và chăm lo cộng đồng. Từ những việc làm thiết thực, các CCB góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, làm theo gương Bác.

Trên nền tảng kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Sau khi sắp xếp tổ chức theo địa giới hành chính, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 41.690 hội viên, sinh hoạt tại 1.691 chi hội và 113 hội cơ sở. Trong điều kiện địa bàn hoạt động rộng, khối lượng công việc tăng hơn trước và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, cán bộ, hội viên đã chủ động học hỏi, từng bước thích ứng với phương thức làm việc mới. Với những cán bộ tuổi cao, kỹ năng công nghệ thông tin còn hạn chế, việc tiếp cận môi trường số đòi hỏi nhiều nỗ lực, thậm chí phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ, hội viên CCB các cấp luôn có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm học, thực hành làm theo gương Bác

Ông Phan Văn Quang, Phó Trưởng Ban Công tác phụ trách Tổ chức, chính sách Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, cho biết, sau sáp nhập, Hội trực thuộc quá nhiều nên công việc nhiều hơn. Cán bộ trong Hội do có nhiều cái mới nên phải cố gắng tích cực, nghiên cứu, chuyển đổi các công việc cho phù hợp với vị trí việc làm của từng người.

"Khi công việc quá nhiều mà không có thời gian thì mình về nhà làm thêm ban đêm để hoàn thành công việc theo yêu cầu bên Trung ương Hội, MTTQ… Bây giờ thực hiện chuyển đổi số thì các báo cáo mình đưa lên hệ thống số, cấp cơ sở sẽ nhập số liệu vô mình tổng hợp chứ làm kiểu trước đây thủ công thì không kịp. Mình làm đạt 60% rồi, cũng từng bước làm quen với môi trường số”, ông Quang chia sẻ.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giữ gìn an ninh trật tự. Toàn tỉnh hiện có 105 cựu chiến binh là đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp, trong đó có 2 đại biểu cấp tỉnh và 103 đại biểu cấp xã, phường. Cán bộ CCB luôn thẳng thắn, trách nhiệm, dám nói lên tiếng nói của nhân dân tiếp tục được phát huy trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền.

Trong hai năm qua, hội viên cựu chiến binh đã đóng góp hơn 2.300 lượt ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp hòa giải thành công 5.692 vụ việc ở cơ sở, đạt tỷ lệ trên 90%. Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút trên 17.500 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Tiêu biểu là ông Phan Hùng Mãnh, đã 2 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và hiện nay là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Dù đã 70 tuổi, gần đây phải phẫu thuật thanh quản khiến giọng nói bị ảnh hưởng, ông Mãnh vẫn nỗ lực thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, ông kiên trì chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thẳng thắn phản ánh những vấn đề bất cập trong quản lý nhà nước.

“Mặc dù tôi biết các ý kiến phản biện của mình rất nhạy cảm, là tiếng nói của nhân dân gửi gắm vào mình, là người đại diện. Có thể ý kiến của nhân dân nhưng tiếng nói chính từ mình, nên ít nhiều cũng đụng chạm đến một số ngành, tổ chức như UBND tỉnh, các sở, ngành nào đó mà tôi phản biện. Song tôi không xem đây là lý do để chùn bước, ngại khó, ngại đụng chạm mà không có tiếng nói của mình, vì tiếng nói của mình là niềm tin gửi gắm của cử tri, của nhân dân”, ông Mãnh chia sẻ.

Dù tuổi cao nhưng ông Phan Hùng Mãnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp rất thông thạo sử dụng điện thoại thông minh phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành Hội

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn Hội hiện có 331 doanh nghiệp, 68 hợp tác xã, 124 tổ hợp tác và 10 trang trại do cựu chiến binh làm chủ hoặc tham gia điều hành, tạo việc làm ổn định cho 13.470 lao động.

Trong năm qua, 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt các chuyên đề và đăng ký thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Cựu chiến binh tỉnh có 1 tập thể và 1 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen; 4 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 15 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi.

Một trong những tấm gương tiêu biểu là anh Nguyễn Văn Quởn, cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4 ở xã Vĩnh Kim. Mang thương tật, một chân bị liệt, đi lại khó khăn, nhưng anh Quởn không đầu hàng hoàn cảnh. Sau khi rời quân ngũ, anh kiên trì học nghề sửa chữa điện tử, mở cơ sở dịch vụ rồi từng bước phát triển thành cơ sở kinh doanh điện máy, phục vụ nhu cầu của người dân. Từ nỗ lực lao động, gia đình anh dần vươn lên khá giả. Anh còn tích cực giúp đỡ đồng đội nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

“Học theo tấm gương của Bác, chính vì chỗ đó bản thân đã cố gắng phấn đấu vượt qua hoàn cảnh khó khăn để phục vụ cho bà con. Mình tâm niệm ‘thương binh tàn nhưng không phế’. Thời gian gần đây, tình hình kinh doanh có khó khăn nhưng bản thân cố gắng để đem lại sản phẩm phục vụ bà con với chất lượng cao, trước niềm tin của bà con”, anh Nguyễn Văn Quởn bày tỏ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp đến thăm và tặng quà cho cựu chiến binh tiêu biểu Nguyễn Văn Quởn

Hội CCB cấp cơ sở triển khai nhiều cách làm thiết thực như hỗ trợ ngày công, con giống, vốn vay và góp vốn xoay vòng không tính lãi, giúp hội viên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Tiêu biểu như tại xã Long Tiên, mô hình góp vốn xoay vòng ở các chi hội trở thành điểm tựa cho những hội viên cần vốn trang trải cuộc sống, mua sắm vật dụng gia đình hoặc giải quyết khó khăn trước mắt.

Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Tiên, cho biết, trên 80% hội viên Hội Cựu chiến binh xã Long Tiên có mức sống từ khá, giàu trở lên, không còn hộ nghèo, nhà không đạt 3 cứng cũng không còn.

"Nói chung cuộc sống vật chất, tinh thần của hội viên tương đối đầy đủ vì chúng tôi có hoạt động góp vốn xoay vòng ở các chi hội. Mỗi chi hội có từ 35-60 triệu đồng, khi hội viên khó khăn hay muốn mua sắm trong gia đình thì hỗ trợ. Mỗi hội viên mượn trong vòng 5-6 tháng, khi có tiền trả thì cho hội viên khác mượn”, ông Phương cho biết.

Không chỉ chăm lo đời sống hội viên, các cựu chiến binh còn đóng góp tiền của, công sức xây dựng nông thôn và chăm lo gia đình chính sách. Trong hai năm qua, các cấp Hội vận động xây dựng 98 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, với tổng kinh phí hơn 7,822 tỷ đồng; hội viên hiến 7.752 m² đất làm đường giao thông, tham gia sửa chữa 32 cây cầu, 89 km đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng và gần 24.000 ngày công lao động.

Các mô hình, hoạt động, những cách làm hay của Hôi, đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, ý chí vượt khó và truyền thống nghĩa tình đồng đội, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội tại cơ sở.

Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cán bộ, hội viên CCB luôn phát huy cao độ

Theo ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, nhất là học tập, thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội triển khai nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Với những thành tích tiêu biểu trong năm 2025-2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp được Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn phát triển mới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhân rộng mô hình hiệu quả và chăm lo tốt hơn đời sống hội viên theo tinh thần Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, nhằm góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, lan tỏa giá trị tốt đẹp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.