Những thương binh dù “tàn nhưng không phế" trên vùng đất Đồng Tháp

Gần 40 năm trước, một phần cánh tay của ông Nguyễn Văn Sơn đã để lại nơi chiến trường Campuchia. Thế nhưng, mỗi ngày, người cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc vẫn tự mình chăm sóc hơn 1.200 trụ thanh long trên gần 8 công đất bằng cánh tay còn lại.

Thương binh Nguyễn Văn Sơn ở xã Lương Hòa Lạc dù còn một cánh tay vẫn lao động bình thường, làm giàu lên từ vườn thanh long

Là thương binh hạng 1/4, suy giảm khả năng lao động 81%, ông Sơn đã biến những khó khăn do thương tật thành động lực vươn lên. Từ hai bàn tay trắng, vườn thanh long xen dừa xiêm của ông hiện mang lại thu nhập khoảng 400 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình có cuộc sống khá giả.

Ông Sơn cho biết, khi mới rời quân ngũ trở về địa phương, thương tật nặng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Có những công việc người khác chỉ mất ít thời gian, nhưng ông phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, ông không đầu hàng hoàn cảnh mà luôn nghĩ: “Người khác làm được thì mình cũng làm được”. Từ suy nghĩ đó, ông từng bước gây dựng kinh tế gia đình bằng mô hình trồng thanh long xen dừa xiêm.

Những nỗ lực ấy ông Nguyễn Văn Sơn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích trong lao động, sản xuất và đóng góp tích cực cho cộng đồng: “Về mình thấy cũng hụt hẫng tại vì người ta thì tay chân đầy đủ, còn mình thương tật thì gặp nhiều khó khăn. Nhưng mình suy nghĩ là thương binh nhưng tàn mà không phế, phải ráng vượt lên. Mình cố gắng phấn đấu, cũng nhờ gia đình, vợ con giúp sức. Bây giờ anh em làm được thì mình làm được, mình ráng phấn đấu để vượt khó với chính bản thân mình”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn còn tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh ở địa phương, là tấm gương để hội viên và người dân noi theo.

Ông Nguyễn Văn Lụa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lương Hòa Lạc cho biết: “Hội viên Nguyễn Văn Sơn được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Đây là điển hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn hội và cho các hội viên khác học tập, làm theo. Ông Sơn rất cần cù, chịu khó, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thanh long, trồng dừa, mang lại hiệu quả và thu nhập ổn định”.

Không chỉ ông Nguyễn Văn Sơn, nhiều thương binh ở Đồng Tháp sau khi xuất ngũ đã tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, học nghề, khởi nghiệp, vượt khó trên mặt trận lao động sản xuất và làm giàu lên cho gia đình.

Ở xã Vĩnh Kim, anh Nguyễn Văn Quởn, thương binh hạng 1/4 ở ấp Phú Thạnh, là một trong những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vươn lên được nhiều người biết đến và kính phục.

Thương binh Nguyễn Văn Quởn (trái) tuy không tự di chuyển được nhưng đã vượt khó, làm giàu từ bàn tay, khối óc của mình

Năm 1989, trong khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, anh Quởn bị thương do chạm phải mìn, khiến đôi chân vĩnh viễn không thể đi lại. Sau ba năm điều trị rồi trở về quê hương, có lúc anh gần như suy sụp, nhưng từ lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, đã trở thành động lực giúp anh đứng dậy.

Anh quyết định học nghề sửa chữa điện tử – công việc phù hợp với sức khỏe và điều kiện của bản thân. Sau gần 5 năm kiên trì học nghề, anh từng bước làm chủ kỹ thuật, gây dựng cửa hàng kim khí - điện máy lớn nhất tại địa phương như hôm nay.

Hiện nay, cửa hàng của anh Quởn ngày càng phát triển nhờ chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và sự tận tình phục vụ. Với những hoàn cảnh khó khăn, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ, không đặt nặng lợi nhuận. Anh còn dành một phần thu nhập để giúp đỡ hộ nghèo, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp đến thăm, tặng quà cho thương binh tiêu biểu Nguyễn Văn Quởn

Danh hiệu thương binh vượt khó, sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương là sự ghi nhận cho nghị lực của người thương binh “tàn nhưng không phế”: “Một người thanh niên trẻ khi bị một cú sốc bị thương thì cuộc sống rất bi quan. Nhưng theo tấm gương của Bác, bản thân phải cố gắng phấn đấu trong hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc đi học nghề, rồi những lúc khó khăn, bản thân cố gắng vượt qua để phục vụ bà con, với tâm niệm thương binh tàn nhưng không phế, đem lại những sản phẩm chất lượng để bà con tin tưởng".

Không chỉ vượt lên làm chủ cuộc sống, nhiều thương binh ở Đồng Tháp còn tạo việc làm và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Cựu chiến binh Lê Bá Tước, thương binh hạng 2/4 ở xã Long Hưng là một minh chứng như thế.

Cựu chiến binh, thương binh Lê Bá Tước thành công trong sản xuất kinh doanh với mô hình cấp nước sinh hoạt nông thôn cho người dân

Hơn 30 năm qua, doanh nghiệp của ông không chỉ mang nguồn nước sạch đến người dân mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Hiện doanh nghiệp quản lý mạng lưới cấp nước dài hàng chục km, tạo việc làm thường xuyên cho 19 lao động với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Ít ai biết rằng, phía sau thành quả ấy là những vết thương do chiến tranh để lại ở não, xương chậu, đôi chân và nhiều phần cơ thể khi ông làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Trở về quê hương cuối năm 1979, sau khi sức khỏe dần hồi phục, ông tiếp tục công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, rồi gắn bó với lĩnh vực cấp nước sạch từ năm 1994.

Những ngày đầu khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng bản lĩnh được tôi luyện trong quân ngũ đã giúp ông kiên trì theo đuổi mục tiêu đưa nước sạch đến với người dân nông thôn: “Mình được tôi rèn qua chiến tranh. Thương tích tôi bị thương tới bốn lần, mình không phải là người không sợ chết nhưng là người chịu đựng, chấp nhận khó khăn. Những gì có lợi cho dân, cho đất nước thì mình làm. Với tinh thần đó, tôi vẫn giữ việc tạo ra nguồn nước sạch đạt chuẩn theo quy định, duy trì nguồn nước phục vụ người dân 24/24”.

Phong trào thi lao động sản xuất của Hội cựu chiến binh các cấp ở tỉnh Đồng Tháp ngày càng nâng chất

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, hiện nay nhiều cựu chiến binh là thương binh đã tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất vừa phát triển kinh tế gia đình và còn đóng góp xây dựng quê hương rất đáng ghi nhận và biểu dương. Qua sơ, tổng kết hàng năm số hội viên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực ngày càng tăng lên.

Ông Phan Hùng Mãnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Giá trị lớn nhất mà những thương binh, cựu chiến binh tiêu biểu mang lại không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn truyền cảm hứng về nghị lực sống, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với quê hương. Đây chính là những tấm gương sinh động để thế hệ trẻ học tập, noi theo”.

Hội cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp luôn tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ để các thương binh vươn lên trong cuộc sống thời bình

Đất nước đã hòa bình, độc lập, phát triển và đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Nhiều cựu chiến binh, thương binh ở Đồng Tháp vẫn tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái lao động, sản xuất, đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Họ là những minh chứng sinh động cho chân lý: chiến tranh có thể để lại thương tích trên cơ thể, nhưng không thể khuất phục ý chí và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam.