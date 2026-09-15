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Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng Đảng là vấn đề chiến lược, then chốt, căn bản

Thứ Ba, 11:22, 15/09/2026
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VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ và phát triển đất nước.

Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã truyền đạt chuyên đề: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỉ nguyên phát triển mới" cho 95 học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (Lớp thứ hai).

thuong truc ban bi thu xay dung Dang la van de chien luoc, then chot, can ban hinh anh 1

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của học viên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phân tích và làm sâu sắc hơn 4 khía cạnh của xây dựng đảng gồm: Xây dựng đảng về chính trị; về tư tưởng; về đạo đức; về tổ chức và cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư nhất mạnh: Các khía cạnh này là một thể thống nhất, chặt chẽ, góp phần quyết định nên sức mạnh và sự thành công của Đảng trong lãnh đạo các cuộc cách mạng. Nếu thiếu một trong các yếu tố này thì Đảng không chỉ sẽ chệch đường, mất phương hướng hoạt động mà còn mất cả niềm tin và uy tín trước nhân dân, không thể giữ được vai trò lãnh đạo, đánh mất chế độ.

Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra phương hướng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biển", "tự chuyển hoá". Đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện, triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng đảng.

Kịp thời hoàn thiện đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới; tăng cường chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Chú trọng và tăng cường đoàn kết trong Đảng, lấy đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và có tính đột phá; kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm "không ngừng, không nghỉ", "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Kết luận chuyên đề, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh” thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, liên đến quan sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước, do vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên...

thuong truc ban bi thu xay dung Dang la van de chien luoc, then chot, can ban hinh anh 3

Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đủ sức đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hoàng Ân/VOV
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