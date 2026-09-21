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Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát triển kinh tế, củng cố niềm tin

Thứ Hai, 07:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về các thành phần kinh tế và kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn

Kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò quan trọng

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, việc định vị lại vai trò của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một yêu cầu thực tiễn mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, trong đó việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ xóa bỏ mặc cảm với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội; giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp.

Theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đến nay với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp trên 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước.

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Kinh tế tư nhân đang được tạo nhiều điều kiện thuận lợi

Đặc biệt, việc tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội đã khẳng định kinh tế tư nhân chính là cái nôi nuôi dưỡng sự ổn định an sinh và thúc đẩy tăng trưởng. Trong thành công chung đáng kể đó đã có rất nhiều gương Đảng viên làm kinh tế tư nhân đóng góp nhất định vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

Đảng viên Lê Thị Kim Dung ở tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cho biết, lấy chuẩn mực của người Đảng viên để làm mục tiêu phấn đấu cho mình; trong các lĩnh vực sản xuất đều phải gương mẫu và cũng tuyên truyền để cho nhân dân xung quanh làm theo.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Muốn làm tốt trọng trách này, phải tạo điều kiện cho bản thân đảng viên tham gia làm kinh tế, trong đó thành phần kinh tế tư nhân là một thành phần rất năng động, hiệu quả.

Việc có một bộ phận đảng viên làm kinh tế tư nhân cũng là cơ hội để Đảng có thêm kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể để lãnh đạo thành công mục tiêu phát triển kinh tế.

Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân được xem là một “mũi tên trúng hai đích". Một mặt, xóa bỏ mặc cảm và những rào cản vô hình đối với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội. Mặt khác, điều này giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp.

Còn theo ông Hỗ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhìn nhận một cách khách quan, sự chuyển dịch từ tư duy “một động lực quan trọng” sang “một động lực quan trọng nhất” là một bước ngoặt lịch sử trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Và điều này đòi hỏi các chính sách tiếp theo đối với Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải đi vào thực chất, tạo ra một “sân chơi” bình đẳng, minh bạch, nơi mà mọi rào cản về định kiến hay thủ tục hành chính phải được dỡ bỏ để giải phóng triệt để sức sản xuất.

“Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá chứng tỏ niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự bứt phá này chỉ trở thành hiện thực nếu 3 điểm nghẽn lớn nhất được khai thông bao gồm điểm nghẽn về thị trường đầu ra, điểm nghẽn về tiếp cận vốn và điểm nghẽn về minh bạch chính sách”, theo ông Hỗ Sỹ Hùng.

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nêu rõ quan điểm, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng; khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể.

Đảng viên làm kinh tế không tạo ra đặc quyền kinh doanh

Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ có hay không có tư cách đảng viên.

“Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của Đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời, phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của đất nước, mà trước hết là sự phát triển, bứt phá trên lĩnh vực kinh tế. Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 – 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Trong kỷ nguyên mới, kinh tế phải tăng trưởng cao, khác về chất so với các giai đoạn trước đây; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định, tăng trưởng phải từ 10% trở lên để nước ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Do đó, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của mọi người dân, mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất.

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Kinh tế tư nhân sẽ đóng vai trò gì trong mô hình tăng trưởng mới?

VOV.VN -Nghị quyết 19-NQ/TW xác định đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Trong đó, kinh tế tư nhân được kỳ vọng là lực lượng sản xuất tiên phong, trụ cột tăng trưởng, làm chủ công nghệ, tham gia các chuỗi giá trị cao và hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Văn Hiếu/VOV1
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