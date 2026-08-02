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Kinh tế tư nhân đánh thức tiềm năng vùng biên Đồng Tháp

Chủ Nhật, 07:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Từ những xưởng may tạo việc làm cho lao động địa phương đến nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn, các doanh nghiệp tư nhân đang từng bước mở lối tăng trưởng cho vùng biên Đồng Tháp.

Mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới

Không chỉ tạo sinh kế, khu vực kinh tế tư nhân còn góp phần khai thác lợi thế cửa khẩu, hình thành chuỗi giá trị nông sản và mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới.

Xưởng may của Công ty TNHH May mặc Thanh Tú, xã Thường Phước, một địa phương biên giới của tỉnh Đồng Tháp, là một doanh nghiệp nhỏ, với vẻn vẹn khoảng 80 lao động, nhưng suốt 5 năm qua đã trở thành nơi làm việc ổn định cho nhiều chị em phụ nữ địa phương. Với mức thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, cùng đầy đủ các chế độ khác, doanh nghiệp đã góp phần giúp người lao động có việc làm ngay trên quê hương, không phải xa xứ mưu sinh.

Anh Cao Anh Tú, Công ty TNHH May mặc Thanh Tú, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Người lao động tại công ty được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định. Doanh nghiệp cũng thành lập tổ chức công đoàn để chăm lo đời sống người lao động. Vào các dịp lễ, Tết, công nhân đều được tặng quà và hỗ trợ. Hiện nay, phần lớn lao động của công ty là người địa phương".

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Nhà máy chế biến trái cây, Công ty TNHH Nova Thabico, xã Thường Phước

Nếu như xưởng may Thanh Tú giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thì ở quy mô lớn hơn, Nhà máy Công ty TNHH Nova Thabico lại đang mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế cửa khẩu. Hiện, nhà máy này đang tạo việc làm cho khoảng 200 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Dù mới vận hành khoảng một nửa công suất, nhà máy đã có khả năng chế biến khoảng 30 ngàn tấn nông sản mỗi năm, chủ yếu là xoài cấp đông phục vụ xuất khẩu.

Lựa chọn đầu tư tại khu vực cửa khẩu giúp doanh nghiệp phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu từ cả trong nước và nước bạn Campuchia, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận chuyển, logistics. Nhờ đó, từng bước hình thành chuỗi chế biến gắn với vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy liên kết thương mại xuyên biên giới. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân gắn với kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên giới, tăng cường liên kết sản xuất và hội nhập khu vực.

Ông Đinh Thủy Diệu Bình, Giám đốc Nhà máy, Công ty TNHH Nova Thabico (xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) cho rằng: "Đầu tư ở khu vực biên giới theo tinh thần Nghị quyết 68 mở ra cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp, tạo thêm tiềm năng phát triển và thúc đẩy giao thương với nước bạn. Nhà máy của chúng tôi chủ yếu chế biến xoài từ nguồn nguyên liệu trong nước và Campuchia. Trước đây, hàng hóa phải vận chuyển qua Cửa khẩu Dinh Bà với quãng đường xa hơn, gần gấp ba lần so với hiện nay. Từ khi Cửa khẩu Thường Phước đi vào hoạt động, chi phí vận chuyển giảm đáng kể, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thu mua nguyên liệu và mở rộng sản xuất".

Cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông động lực vùng biên

Thường Phước là xã biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Trước đây điều kiện giao thông, hạ tầng còn nhiều hạn chế, nên việc thu hút doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Những năm gần đây, song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chủ động cải thiện môi trường đầu tư, công khai quy hoạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

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Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

Ông Huỳnh Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Việc triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 138 của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp đã tạo sự chuyển biến trong tư duy quản lý, từ quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Doanh nghiệp không chỉ đóng góp nguồn thu ngân sách thông qua thuế mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân".

Từ những xưởng may, nhà máy chế biến nông sản hình thành nơi vùng biên, những chuyến xe hàng nối dài qua cửa khẩu đến những lao động có việc làm ngay trên chính quê hương mình... tất cả cho thấy khi kinh tế tư nhân được khơi thông và tạo điều kiện phát triển, vùng biên không còn là "vùng trũng" về đầu tư mà đang từng bước trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

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Làm rõ tư duy đột phá phát triển kinh tế tư nhân từ Nghị quyết số 68-NQ/TW

VOV.VN - Cuốn sách "Nghị quyết số 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị: Đột phá để phát triển kinh tế tư nhân - Hỏi và đáp" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới cùng ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết bằng hình thức hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu, giàu tính thực tiễn.

 

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
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