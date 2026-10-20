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Xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031, hoàn thành trong tháng 12 tới

Thứ Ba, 17:04, 20/10/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 19/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Không lấy biên chế hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan và thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, nhất là 5 quan điểm, 5 nguyên tắc về xác định vị trí việc làm và 5 nhiệm vụ trọng tâm. 

5 nguyên tắc về xác định vị trí việc làm

(1) Được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị; gắn với nội dung công việc, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm và yêu cầu năng lực, đồng thời tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hoá. Không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm.

(2) Mỗi vị trí gắn với một nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng; không hình thành vị trí việc làm riêng chỉ do công đoạn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt về ngạch, bậc. Tích hợp những vị trí công việc có tính chất tương đồng và sử dụng chung nhân lực khi phù hợp.

(3) Thống nhất nội dung mô tả cơ bản về nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và yêu cầu năng lực; phù hợp với đặc thù công tác Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và từng lĩnh vực chuyên ngành.

(4) Phân định rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan, các cấp; khắc phục triệt để tình trạng giao thoa, chồng chéo, bỏ sót, trùng lặp; gắn phân cấp với năng lực thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

(5) Rà soát, điều chỉnh khi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mô hình tổ chức, phương thức làm việc thay đổi; kế thừa nội dung còn phù hợp, không yêu cầu lập lại toàn bộ hồ sơ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng vị trí việc làm phải bảo đảm vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự, đồng thời làm căn cứ xuyên suốt cho tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Việc xác định vị trí việc làm phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đặt trong tổng thể quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tính đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu việc xác định vị trí việc làm phải bắt đầu từ phân tích, đánh giá yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực, xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực tương ứng; không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ.

Nhu cầu nhân lực phải được tính toán bảo đảm không vượt tổng biên chế được giao. Trường hợp dư thừa, cần xem xét điều tiết sang cơ quan, đơn vị còn thiếu; nếu không thể bố trí thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Quá trình triển khai phải chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, tránh máy móc, hình thức.

Nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 10/2026

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng thành viên theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Quy chế phải được trình Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành trong ngày 20/10/2026.

Bộ Nội vụ chủ trì tham mưu ban hành Kế hoạch của Chính phủ về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, kèm hướng dẫn và biểu mẫu chi tiết, hoàn thành trước 18h ngày 21/10/2026. Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương triển khai hướng dẫn, tập huấn về xây dựng vị trí việc làm, dự kiến tổ chức tập huấn ngày 22/10/2026.

Bộ Nội vụ phải hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn và định mức vị trí việc làm trước ngày 24/10/2026. Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xác định cụ thể khối lượng công việc, hoàn thành trước ngày 25/10/2026.

Tháng 12/2026 hoàn thành kết nối dữ liệu về vị trí việc làm

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Các Bộ Công an, Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp xây dựng chuyên đề, đề xuất các nhiệm vụ, công đoạn có thể cắt giảm, thay thế hoặc phân cấp, gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10/11/2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu về vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức trong tháng 12/2026.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện “điểm” về xây dựng vị trí việc làm tại các bộ, cơ quan ngang bộ; đề xuất lựa chọn Hà Nội và một tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện tại địa phương. Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Tổ công tác về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trong ngày 20/10/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Nội vụ hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Diệp Thảo/VOV.VN
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