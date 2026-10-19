Phó Thủ tướng: Không lấy biên chế hiện có để hợp thức hóa vị trí việc làm

Chiều 19/10, chủ trì phiên họp lần thứ nhất, Ban chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, không lấy số lượng biên chế hiện có, hoặc chỉ tiêu biên chế tạm giao năm 2026 để hợp thức hóa danh mục vị trí việc làm.

Quang cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong quý IV/2026, hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị; phối hợp triển khai xây dựng, hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm; Rà soát, hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, định mức theo thẩm quyền; thực hiện xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và chính sách tiền lương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, khâu khó nhất hiện nay là xác định vị trí việc làm cụ thể gắn với định lượng khối lượng công việc, từ đó tính ra số lượng biên chế tương ứng; cùng với đó là xây dựng khung năng lực, phân loại rõ việc đơn giản, việc trung bình và việc phức tạp để bố trí cán bộ phù hợp. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng khung vị trí việc làm này.

“Khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chúng tôi sẽ phối hợp để ban hành hướng dẫn cụ thể hơn, trong đó có bản mô tả thống nhất về vị trí việc làm của các bộ, ngành và địa phương. Những nội dung mang tính chất dùng chung sẽ được đưa vào khung thống nhất để thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Vấn đề cốt lõi còn lại là từng bộ, ngành, địa phương phải tính toán thật kỹ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ đặc thù của đơn vị mình và xây dựng bản giải trình thật rõ ràng thì mới bảo đảm tính thuyết phục”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải thông tin.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, xác định vị trí việc làm phải được đặt trong tương quan tổng thể khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, cơ quan ngang bộ, từng tổ chức hành chính và từng đơn vị sự nghiệp, có tiếp cận các yếu tố mới như, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

“Không phải lấy số lượng hiện có hay chỉ tiêu biên chế tạm giao năm 2026 để hợp thức hóa danh mục vị trí việc làm. Chúng ta phải bắt đầu từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực. Từ khung năng lực đó, xác định khối lượng công việc cần làm, rồi từ khối lượng công việc mới tính ra số lượng người làm việc tương ứng. Có nội dung mang tính định lượng rõ ràng, nhưng cũng có những việc mang tính định tính hoặc yếu tố đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Nhưng làm thế nào thì cũng không được vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kết luận cuộc họp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, đó là: Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, kèm theo hướng dẫn và biểu mẫu; Hoàn thiện, bổ sung quy định khung về danh mục, mô tả công việc, khung năng lực và định mức vị trí việc làm; Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức bên trong; Hoàn thiện và liên thông dữ liệu vị trí việc làm với dữ liệu cán bộ, công chức; Xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031; Giao Bộ Nội vụ lựa chọn 2 địa phương để tổ chức triển khai làm điểm mô hình vị trí việc làm.

Theo Phó Thủ tướng, quá trình xác định biên chế theo vị trí việc làm sẽ xuất hiện tình trạng dôi dư người làm việc, các bộ, ngành phải làm tốt công tác tư tưởng, sắp xếp, điều chuyển hợp lý; nếu không điều chuyển được thì giải quyết chế độ, tinh giản biên chế theo đúng quy định chung.