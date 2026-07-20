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Xây dựng Huế trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế

Thứ Hai, 18:47, 20/07/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 383/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Huế.

Thông báo số 383/TB-VPCP nêu rõ, trước những khó khăn khách quan của Thành phố trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều chuyển biến khó lường, Phó Thủ tướng yêu cầu Thành phố Huế cần kiên định, quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, bám sát tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt.

Phó Thủ tướng lưu ý, Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, với những tiềm năng, lợi thế nổi trội về di sản văn hóa thế giới; có cơ chế chính sách đặc thù. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải biến di sản, tiềm năng, quy hoạch và dự án thành sản phẩm, doanh thu, việc làm, nguồn thu ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

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Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Huế cần tạo sự chuyển biến ngay từ tháng 7/2026 để bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026 - 2030:

Trong 6 tháng cuối năm, Thành phố chuyển trạng thái, chủ động khai thác từng động lực, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, từng sản phẩm, giải quyết từng điểm nghẽn, quan trọng nhất phải rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành.

Thành phố kiên định mục tiêu cả năm từ 10% trở lên; bám sát kịch bản 6 tháng cuối năm tăng từ 11,5% và điều hành linh hoạt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn ở các lĩnh vực thuận lợi (du lịch, dịch vụ) để dự phòng rủi ro hụt chỉ tiêu của khu vực công nghiệp.

Trong tháng 7, Thành phố cần cụ thể hóa kịch bản thành chỉ tiêu điều hành đến từng ngành, lĩnh vực và địa bàn; xác định danh mục dự án ưu tiên theo từng quý, từng tháng; phân công các đồng chí Lãnh đạo Thành phố trực tiếp đôn đốc và đồng hành cùng các ngành, các xã, phường để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng; xác định kết quả, tiến độ triển khai các dự án (kể cả đầu tư công và ngoài ngân sách) là thước đo, đánh giá năng lực của từng đồng chí Lãnh đạo.

Tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư

Phó Thủ tướng yêu cầu Huế tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Trong đó lưu ý, xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với khó khăn về vật liệu xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát từng nguồn cung, từng nhà cung cấp, cân đối cụ thể cho từng dự án theo tiến độ; công khai mỏ, công suất, sản lượng, giá và tiến độ cấp phép; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đội giá.

Đối với khó khăn về giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề tổ chức thực hiện, thể hiện năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao rõ trách nhiệm cho từng địa bàn, từng dự án, cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng theo từng tháng và chịu trách nhiệm; xử lý nghiêm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng của Thành phố

Với 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó với 6 di sản riêng có, Huế có lợi thế khác biệt mà rất ít địa phương khác có được, Huế cần tập trung vào thế mạnh, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị, biến di sản thành tài sản, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Theo đó, Thành phố tiên phong tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước;

Thứ hai, xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế;

Thứ ba, số hóa 100% di sản đã xếp hạng theo tiêu chuẩn thống nhất, gắn với sản phẩm khai thác cụ thể; hoàn thành hồ sơ "Thành phố sáng tạo về Ẩm thực" trình UNESCO năm 2027;

Thứ tư, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thí điểm xác định giá trị kinh tế của di sản, đo lường đóng góp của văn hóa vào GRDP và đưa thành chỉ tiêu điều hành hằng năm;

Thứ năm, du lịch phải hướng đến mục tiêu tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu.

Phát huy các động lực tăng trưởng về công nghiệp - nông nghiệp

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Huế rà soát, phát huy các động lực tăng trưởng về công nghiệp - nông nghiệp:

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải là động lực chính về công nghiệp - cảng biển - logistics và thúc đẩy liên kết Vùng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cho các dự án trọng điểm; đặc biệt là các Dự án trong lĩnh vực công nghiệp ô tô; khởi công Khu công nghiệp VSIP trong tháng 9 năm 2026. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp cho các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn;

Rà soát, làm việc với các nhà đầu tư để đôn đốc việc giải ngân vốn thực hiện đối với các Dự án đầu tư đã cấp (bao gồm cả FDI và doanh nghiệp trong nước), đóng góp thực chất vào tăng trưởng;

Quan tâm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp của địa phương; chủ động làm việc, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn và các Hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân của Huế đang đầu tư kinh doanh tại các địa phương trên cả nước.

Về nông nghiệp, Thành phố tập trung đảm bảo năng suất vụ hè thu; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều trước mùa mưa bão; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khơi thông nguồn vốn tín dụng, kể cả nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Đồng thời, phát huy mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để hỗ trợ thực chất cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, cắt giảm các quy trình nội bộ, giảm thực chất 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; khẩn trương xử lý, sắp xếp 542 cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng kế hoạch, không để thất thoát, lãng phí và giải phóng nguồn lực.

Tập trung nguồn lực cho giáo dục và an sinh xã hội. Hoàn thành xây dựng 2 Trường Phổ thông nội trú trên địa bàn trước ngày 30/8/2026, đồng thời bố trí nguồn lực tương xứng để duy trì, vận hành sau này.

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Thành phố Huế giảm khoảng 50% số thôn, tổ dân phố hiện nay

VOV.VN - Những ngày này, tại nhiều khu dân cư ở thành phố Huế tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Một vấn đề được đa số cử tri, nhân dân quan tâm đó là tên gọi thôn, tổ dân phố mới, băn khoăn việc quản lý địa bàn khi thôn, tổ dân phố rộng hơn... sau khi sắp xếp.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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