Người dân thành phố Huế kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng cao chất lượng đô thị

Tại chương trình, lãnh đạo UBND thành phố Huế thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn. Chương trình ghi nhận 10 lượt ý kiến phát biểu của người dân xung quanh các vấn đề như thu gom, xử lý rác thải; hệ thống thoát nước; cây xanh đô thị; tình trạng ngập úng cục bộ; trật tự an toàn giao thông; giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình hạ tầng.

Người dân kiến nghị nhiều vấn đề về môi trường và văn minh đô thị

Ông Trần Phúc Hiệu, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6, phường Thuận Hóa, thành phố Huế phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm tại các tuyến đường Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Người dân kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng chất lượng đô thị

Trả lời ý kiến này, Trung tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường vừa nêu chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, trong khi mặt đường hẹp, nhiều nút giao đông dân cư và gần trường học. Theo Trung tá Huỳnh Tuế, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường bố trí cán bộ điều tiết giao thông tại các điểm nóng; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế để đề xuất phương án tổ chức lại giao thông, điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu và bổ sung hệ thống biển báo phù hợp.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Công an phường Thuận Hóa và các đơn vị liên quan điều tiết giao thông tại các nút giao trên các tuyến đường Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ để tránh ùn ứ giao thông. Trong giờ cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường điều hòa, phân luồng giao thông nhằm giảm tải áp lực phương tiện tại các vị trí này”, Trung tá Huỳnh Tuế nói.

Nhiều ý kiến tại chương trình bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường trách nhiệm trong xử lý các vấn đề dân sinh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị nhằm xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng và văn minh hơn. Đại diện các sở, ngành và địa phương thẳng thắn trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết phối hợp xử lý những vấn đề người dân phản ánh.

Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường trong khu vực Thành Nội, ông Hoàng Xuân Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Hạ tầng, Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết: “Trong thời gian tới sẽ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Huỳnh Thúc Kháng vào Mai Thúc Loan. Hiện nay, phường Phú Xuân đang triển khai hạng mục kết nối tuyến từ đường Thái Phiên đến đường Cửa Trài. Dự kiến đến cuối tháng 5, Sở sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống biển báo giao thông một chiều; trong đó phương tiện sẽ đi vào từ cửa Đông Ba và đi ra tại cửa Trài”.

Chương trình “Tháng nghe dân nói” được xem là diễn đàn dân chủ, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân: “Lần đầu tiên, người dân trực tiếp phát biểu, phản ánh với vai trò là đoàn viên, hội viên, qua đó thể hiện trách nhiệm và mong muốn của công dân đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Các ý kiến không chỉ liên quan đến môi trường, rác thải mà còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thành phố Huế phát triển văn minh, hiện đại”.