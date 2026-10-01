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Tây Ninh hỗ trợ doanh nghiệp tới 55% chi phí chuyển đổi số

Thứ Năm, 19:24, 01/10/2026
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VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tây Ninh sẽ được tỉnh hỗ trợ 55% chi phí tư vấn, thuê và mua giải pháp chuyển đổi số; đồng thời được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nâng cao năng lực số, theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

HĐND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

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Mức hỗ trợ chuyển đổi số không quá 55 triệu đồng/khóa đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng/khóa đối với doanh nghiệp vừa tại Tây Ninh

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật, có trụ sở chính và đang sản xuất, kinh doanh thực tế tại Tây Ninh.

Đáng chú ý, tỉnh hỗ trợ 55% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung tư vấn tập trung vào quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Mức hỗ trợ tối đa là 55 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Với việc thuê, mua giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị và chuyển đổi mô hình kinh doanh, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ 55% chi phí. Mức hỗ trợ tối đa là 22 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, 55 triệu đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa.

Chính sách không áp dụng đối với phần mềm, nền tảng hoặc dịch vụ được cơ quan Nhà nước cung cấp miễn phí theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác là hỗ trợ 100% tổng chi phí tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực số cho người quản lý và người lao động, theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp.

Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ một khóa đào tạo mỗi năm. Mức hỗ trợ không quá 55 triệu đồng/khóa đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng/khóa đối với doanh nghiệp vừa.

Để được hỗ trợ, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với từng nội dung theo quy định pháp luật; cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực hồ sơ, tài liệu và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện phần nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của mình, nếu có.

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Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được thành lập

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách gồm ngân sách tỉnh, kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được phân bổ hằng năm cùng các nguồn hợp pháp khác.

Nghị quyết 66 được HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, Kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh cấp mới 62 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 325,24 triệu USD; 59 dự án tăng vốn thêm 719,74 triệu USD. Các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 86 dự án mới, tổng vốn 208,36 triệu USD và 4.561,6 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, khoảng 500 doanh nghiệp được thành lập mới.

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Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

VOV.VN - Hôm nay (25/9), tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo“Giới thiệu, kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp: Giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh”.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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