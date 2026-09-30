Đắk Lắk số hóa dữ liệu, chuyển đổi số giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành số hóa toàn bộ văn bằng, chứng chỉ và học bạ từ cấp tiểu học đến THPT của người dân có năm sinh từ 1970 trở về sau. Dữ liệu được cập nhật vào hệ thống, phục vụ quản lý, đánh giá học sinh và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục. Dữ liệu trẻ mầm non từ 3-5 tuổi cũng được số hóa, phục vụ thực hiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2027-2030.

Trên nền tảng dữ liệu này, Đắk Lắk xây dựng bài toán chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục với 8 nhóm nhiệm vụ, 10 dự án, tập trung vào ba lĩnh vực: hạ tầng, dạy học và quản trị.

Các dự án trọng tâm gồm đầu tư phòng học ngoại ngữ, STEM/STEAM, phòng tin học; nâng cấp phòng máy đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới tổ chức thi trên máy tính; xây dựng hệ thống điều hành giáo dục thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tăng cường an toàn thông tin tại các trường học.

Các trường học tại Đắk Lắk quan tâm xây dựng các mô hình giáo dục ứng dụng chuyển đổi số vào dạy và học.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng triển khai số hóa hồ sơ giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại 102 xã, phường, từng bước chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở.

Tổng kinh phí thực hiện 10 dự án đến năm 2030 dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng. Cùng với đầu tư hạ tầng, ngành tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên, từng bước hình thành đội ngũ có khả năng khai thác thiết bị, phần mềm và ứng dụng AI trong công việc.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, chuyển đổi số sẽ được gắn với việc triển khai Nghị quyết về đổi mới giáo dục lấy dữ liệu và công nghệ làm nền tảng đổi mới quản lý, dạy học, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các vùng, nâng cao chất lượng giáo dục của các địa phương trong tỉnh.

“Đối với ngành, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là tái cấu trúc toàn bộ các cái hoạt động dạy và học, đặc biệt là dựa trên dữ liệu. Trong đó có các dữ liệu về học sinh, dữ liệu về cơ sở vật chất, dữ liệu về các nguồn tài nguyên liên quan. Vì vậy, mục tiêu xuyên suốt nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới thì đấy là nhiệm vụ mà ngành đang hướng tới", ông Lưu Tiến Quang cho biết.