Xử lý cán bộ vi phạm: Càng công an, quân đội càng phải làm nghiêm

Theo dõi kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị xử lý kỷ luật nhiều tướng lĩnh Quân đội, Công an; ông Ngô Quẩn, ở phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rất đồng tình. Ông Quẩn đề nghị phải có hình thức xử lí kỷ luật đúng người đúng tội, xử lí tương xứng với mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân; củng cố niềm tin cho quần chúng nhân dân. "Quan trọng là kỷ luật ở mức độ nào cho phù hợp với cái sai của từng người. Bộ Chính trị xử lí vấn đề này cho đúng và phải công khai để tạo ra được niềm tin. Công tác kiểm tra phải một cách thường xuyên từ việc nhỏ nhất cho tới việc lớn nhất".

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Thích, ở phường Phước Tân, thành phố Nha Trang đồng tình khi nghe thông báo kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về việc đề nghị xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật hàng loạt tướng lĩnh cao cấp của Công an, Quân đội. Việc đề nghị xử lý kỷ luật hàng loạt tướng lĩnh với những sai phạm được kết luận rõ ràng, cụ thể đã tạo niềm tin trong nhân dân về việc không có vùng cấm trong kỷ luật Đảng.

Ông Nguyễn Văn Thích cho biết: "Trung ương đã xử lý kỷ luật hàng loạt tướng lĩnh cao cấp, để chúng tôi có một hy vọng thực hiện triệt để chống những kẻ đã lợi dụng quyền lực, lợi dụng nghiệp vụ trái quy định của pháp luật. Quân đội, Công an trước đây ai cũng nghĩ khó mà đụng vào nhưng nay đã làm được thì người dân chúng tôi hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nền tảng để tiếp tục làm rõ làm sạch những vụ việc của các ngành khác".

Kỳ họp thứ 28 Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, ông Trần Giảng, người dân phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới cho rằng, Công an và Quân đội là lực lượng vũ trang bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, những tướng lĩnh, cán bộ cấp cao mắc sai phạm vừa bị đưa ra xử lý kỷ luật góp phần làm trong sạch lực lượng quan trọng này. "Quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ đã được người dân rất đồng tình cao. Bởi vì đây là những vi phạm trong lĩnh vực rất nhạy cảm, trong đó có tài sản công, đất đai công. Những lĩnh vực này thường bị lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân chi phối. Với kết luận của UBKT TƯ lần này, vi phạm được đưa ra trước ánh sáng".

Đối với người dân hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, nhiều người đồng tình với kết luận của UBKT Trung ương về các vi phạm và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật nhiều tướng lĩnh công an, quân đội. Đồng tình với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Nghị- Nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến: " Việc kiểm tra xử lí các vi phạm trong tình hình hiện nay đang làm rất quyết liệt và đồng thời sẽ không có vùng cấm. Như vậy có nghĩa là việc sai phạm trong lực lượng vũ trang trong đó có cả công an, bộ đội có những dấu hiệu hết sức là nghiêm trọng. Và việc đó cần phải xử lí một cách nghiêm túc. Việc một số các tướng lĩnh giữ ở các cái vị trí, nhiệm vụ quan trọng như vậy đã không hoàn thành tốt với chức trách của mình, chức vụ, quyền hạn của mình trong công việc và vi phạm các quy định của nhà nước và trong đó là có những cái dấu hiệu mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện những cái lợi ích nhóm trong đó có lợi ích cá nhân".

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Văn Thanh (phải) và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Thượng tướng Phương Minh Hòa (trái) ng Trương Văn Đô ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cho rằng, những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an) và Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, quốc phòng.

" Trong Quân đội cũng như Công an là lực lượng nòng cốt bảo vệ chính quyền cũng như bảo vệ chế độ. Vừa rồi, nhiều tướng lĩnh trong quân đội nắm giữ những vị trí quan trọng đã sử dụng đất công hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm nhiều điều sai trái. Vì vậy, Đảng ta đã đưa ra một số biện pháp và xử lý các tướng lĩnh đó thì chúng tôi là người dân cũng rất đồng tình. Và đề nghị Đảng cũng mạnh tay hơn nữa đối với những tổ chức cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm thất thoát tài sản của Nhà nước".

Tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của một tướng lĩnh công an, quân đội... đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân ở thành phố này. Bà con mong muốn phải xử lý thật nghiêm khắc các cán bộ vi phạm, để củng cố niềm tin của người dân vào quyết tâm chống tham nhũng của với Đảng, Nhà nước. Bà Phạm Thị Mai, hưu trí phường Cầu Kho quận 1, TPHCM cho biết, rất hoan nghênh cách xử lý của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. "Mong là tất cả hãy thực hiện đúng theo câu nói của Bác Hồ “Chí công vô tư”, đừng vì một cái gì đó mà xử lý nhẹ các ông tướng làm sai, bởi vì đã là tướng là đầu tàu, kéo theo đoàn tàu đằng sau. Vụ này không làm triệt để làm thì sẽ đẻ ra nhiều vụ khác nữa, gây phiền phức cho xã hội".

Còn anh Phạm Thái, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM: "Qua kết luận của Trung ương về sai phạm của một số tướng lĩnh công an, quân đội, tôi thấy việc làm này thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng trong chống tham nhũng và trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các sai phạm trên liên quan đến các tướng lĩnh cấp cao, vì vậy về việc kiểm soát quyền lực, tôi đề nghị trong thực hiện các chủ trương chính sách cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của người dân mà cụ thể là Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, chống tham nhũng."

Còn ông Nguyễn Quang Việt, ở Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đồng tình với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và mong muốn xử lý nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, làm trong sạch bộ máy Nhà nước. "Tôi thấy Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không loại trừ một ai. Kết luận đã chỉ rõ những sai phạm của từng tổ chức, cá nhân, Sau khi có kết luận, người dân rất trông chờ việc xử lý đúng người, đúng tội để làm gương, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn".

Ông Ngô Văn Thanh, ở số nhà 117, đường Hoàng Đức Lương, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, lâu nay, ở Đà Nẵng rộ tin đồn, tướng Bùi Văn Thành có quan hệ thân thiết với Vũ “nhôm”, đồng thời lan truyền nhiều văn bản về đất đai do ông Thành ký. Vì vậy, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xử lý kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành góp phần giải tỏa nghi ngờ trong dư luận.

Còn ông Trần Mạnh Tân ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bày tỏ đồng tình trước việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xử lý một loạt tướng lĩnh trong ngành công an và quân đội.

Tại Bắc Kạn, nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của một số tướng lĩnh công an, quân đội thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng trong chống tham nhũng và trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quyết định này đã tăng thêm niềm tin của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng.

Ông Nông Hà Huyên, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam- Dioxin thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, qua theo dõi Kết luận của kỳ họp thứ 28 của UBKTTƯ, trong đó có kết luận về một số tướng lĩnh công an, Tổng cục hậu cần Bộ công an có vi phạm, có những đồng chí quân hàm thượng tướng, trung tướng. Đây là một việc rất kiên quyết của Bộ chính trị trong việc phòng chống tham nhũng trong lực lượng công an, quân đội. Tạo được lòng tin cho nhân dân". /.

Vi phạm của nhiều cán bộ Thành ủy Trà Vinh đến mức xem xét kỷ luật VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Văn Thanh VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chính ủy Quân chủng PK-KQ.

Đề nghị kỷ luật nhiều tướng lĩnh quân đội, công an VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận các vi phạm và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật nhiều tướng lĩnh công an, quân đội.