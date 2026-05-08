Xuất hiện nhiều fanpage giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Sáu, 12:02, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin.

Cụ thể, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, các tài khoản, trang tin này thường xuyên lấy thông tin từ báo chí để đăng tải lên mạng xã hội.

Trong đó, nhiều thông tin về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng lấy từ Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng chưa được cho phép của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị quản lý Trang tin.

xuat hien nhieu fanpage gia mao Uy ban kiem tra trung uong hinh anh 1

Đáng chú ý, có tài khoản, trang tin còn lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngành Kiểm tra Đảng.

Hiện nay, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại địa chỉ https://ubkttw.vn để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng. Cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cảnh giác cảnh báo
Chủ tịch Quốc hội: Tòa án là “người cầm lái” bảo đảm công bằng, minh bạch
VOV.VN - Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng 8/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

VOV.VN - Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng 8/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48
Sáng 8/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu, Philippines.

Sáng 8/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu, Philippines.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư
VOV.VN - Sáng 8/5 tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất.

VOV.VN - Sáng 8/5 tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất.

