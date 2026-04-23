  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xúc động lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil, Pháp

Thứ Năm, 19:05, 23/04/2026
VOV.VN - Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thực hiện nghi thức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công viên Montreau, thành phố Montreuil, ngoại ô Thủ đô Paris, Pháp.

Sự kiện là dịp để tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp và nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4 -1/5).

Cùng tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng các cán bộ đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Sự kiện diễn ra vào thời điểm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi hai dân tộc cùng hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ lần đầu đặt chân đến Pháp và 80 năm ngày Người thăm Pháp trên cương vị Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngô Lê Văn bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được trở lại Montreuil, vùng đất lưu giữ những kỷ niệm quý báu về hành trình tìm đường cứu nước của Bác. Sự kiện diễn ra vào thời điểm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi hai dân tộc cùng hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ lần đầu đặt chân đến Pháp và 80 năm ngày Người thăm Pháp trên cương vị Chủ tịch nước. Đồng thời, đây cũng là dịp hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định quan hệ Việt Nam – Pháp đang phát triển tích cực dựa trên sự tin cậy chính trị và các giá trị chung về hòa bình. Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của ngoại giao nhân dân và sự gắn kết giữa các địa phương hai nước: “Trong bức tranh tổng thể đó, hợp tác giữa các địa phương đã trở thành một điểm sáng, góp phần làm sâu sắc hơn sợi dây gắn kết giữa hai dân tộc”.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng dành lời cảm ơn chân thành đến chính quyền thành phố Montreuil và Bảo tàng Lịch sử sống vì đã luôn trân trọng, gìn giữ “Không gian Hồ Chí Minh”. Đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt, giúp lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Kết thúc buổi lễ, trong không khí trang nghiêm trước chân dung Người, Thứ trưởng Ngô Lê Văn thay mặt đoàn đại biểu khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Thứ trưởng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, xứng đáng với nền tảng lịch sử và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.
Anh Tuấn/VOV-Paris
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
VOV.VN - Trước khi bắt đầu phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow
VOV.VN - Trong chương trình công tác tại Liên bang Nga, sáng nay (23/03), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Nghệ An, chiều nay, 28/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, Nghệ An.

