Xúc động lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil, Pháp

Sự kiện là dịp để tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp và nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4 -1/5).

Cùng tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng các cán bộ đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngô Lê Văn bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được trở lại Montreuil, vùng đất lưu giữ những kỷ niệm quý báu về hành trình tìm đường cứu nước của Bác. Sự kiện diễn ra vào thời điểm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi hai dân tộc cùng hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ lần đầu đặt chân đến Pháp và 80 năm ngày Người thăm Pháp trên cương vị Chủ tịch nước. Đồng thời, đây cũng là dịp hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định quan hệ Việt Nam – Pháp đang phát triển tích cực dựa trên sự tin cậy chính trị và các giá trị chung về hòa bình. Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của ngoại giao nhân dân và sự gắn kết giữa các địa phương hai nước: “Trong bức tranh tổng thể đó, hợp tác giữa các địa phương đã trở thành một điểm sáng, góp phần làm sâu sắc hơn sợi dây gắn kết giữa hai dân tộc”.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng dành lời cảm ơn chân thành đến chính quyền thành phố Montreuil và Bảo tàng Lịch sử sống vì đã luôn trân trọng, gìn giữ “Không gian Hồ Chí Minh”. Đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt, giúp lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Kết thúc buổi lễ, trong không khí trang nghiêm trước chân dung Người, Thứ trưởng Ngô Lê Văn thay mặt đoàn đại biểu khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Thứ trưởng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, xứng đáng với nền tảng lịch sử và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.