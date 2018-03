Xúc động lời ghi sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ghi sổ tang trong lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Xin vĩnh biệt Anh Sáu Khải! Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất" Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: "Học tập và noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện đem hết công sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt anh Sáu Khải kính mến và xin gửi tới gia đình anh Sáu lời chia buồn sâu sắc, niềm tiếc thương vô hạn trước nỗi đau thương không gì bù đắp được. Cầu mong Anh Sáu yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng" Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang: " Anh là người luôn tận tụy, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân và chú trọng lãnh đạo đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng." Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: "Vĩnh biệt anh Sáu Khải, người anh quý mến thân thương. Xin kính cẩn, nghiêng mình trước vong linh anh, thắp nén hương thơm tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ ngàn thu". Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang: "Chúng tôi nguyện chung sức chung lòng, tiếp tục không ngừng tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng. Trước nỗi đau thương mất mát này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến đồng chí nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải". Ông Võ Văn Thưởng , Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải - bác Sáu Khải kính mến, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Người Đảng viên Cộng sản kiên trung suốt đời vì nước vì dân, sống trọn nghĩa vẹn tình với đồng bào, đồng chí". Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội viết: "Chúng em luôn học ở anh tấm lòng nhân hậu, giản dị, gần gũi đồng bào đồng chí, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân" Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến Anh Sáu. Vĩnh biệt Anh" Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viết: "Cầu mong anh được cùng chị bình an trong cõi vĩnh hằng" Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào về Thủ tướng Phan Văn Khải. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và trân trọng công lao to lớn với nước, với dân, với lực lượng vũ trang mà đồng chí cống hiến". Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM: "Cả cuộc đời và sự nghiệp của Anh Sáu là tấm gương vô cùng trong sáng, trung kiên, tận tụy, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nhân hậu, nghĩa tình,... để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo".

