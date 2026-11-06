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500 triệu USD và thất bại chính trị đắt giá của Elon Musk

Thứ Sáu, 07:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Elon Musk chi gần 500 triệu USD hỗ trợ ứng viên Cộng hòa, nhưng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ lại không như ông kỳ vọng.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm nay được xem là một chiến thắng lớn cho đảng Dân chủ và một thất bại nặng nề cho Elon Musk, người được xem là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho phong trào “MAGA”.

500 trieu usd va that bai chinh tri dat gia cua elon musk hinh anh 1
Elon Musk là người ủng hộ mạnh mẽ cho đảng Cộng hòa của ông Donald Trump

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) mà Forbes đưa tin, CEO của Tesla đã chi gần 500 triệu USD để ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong cuộc bầu cử này, gấp 3 lần so với cặp tỷ phú Dick và Liz Uihlein. Tuy nhiên, Musk không thu được nhiều lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình, điều này có thể dẫn đến những bài đăng giận dữ và kỳ lạ trên X của ông trong thời gian tới.

Phần lớn sự ủng hộ của Elon Musk đều thất bại

Phần lớn số tiền mà Musk chi tiêu được đầu tư tại Texas, nơi ông chọn làm quê hương thứ hai, với tổng cộng khoảng 225 triệu đô la. Tuy nhiên, bang Texas đã có những phản ứng mạnh mẽ đối với các ứng cử viên mà ông ủng hộ, khi một ghế thượng nghị sĩ và chức thống đốc đều chuyển sang màu xanh (ủng hộ đảng Dân chủ) với tỷ lệ chênh lệch lớn. Nhiều ghế hạ viện và một số ghế nghị sĩ quốc hội tiểu bang cũng có kết quả tương tự.

Musk đã ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong 106 cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 18 người thắng cử, chủ yếu ở những khu vực an toàn cho đảng Cộng hòa. Ông đã thua 45 cuộc đua và 43 cuộc đua khác vẫn chưa có kết quả, trong khi nhiều cuộc đua đang nghiêng về phía đảng Dân chủ.

Trước cuộc bầu cử, Musk đã bày tỏ lo ngại rằng chiến thắng của đảng Dân chủ sẽ đánh dấu “sự kết thúc của nền dân chủ theo bất kỳ nghĩa nào có ý nghĩa”. 

Sự thay đổi trong tình hình chính trị chỉ sau 22 tháng thật đáng kinh ngạc. Trước đây, Musk là một tỷ phú hạnh phúc, nhưng giờ đây, ông đang đối mặt với những thất bại chính trị lớn. Dù vậy, không nên quá thương hại cho vị CEO này bởi hiện tại ông vẫn sở hữu khối tài sản khoảng 898 tỷ USD, đủ để tác động đến cán cân chính trị trong nhiều chu kỳ bầu cử tiếp theo.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Engadget
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