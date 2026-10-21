Tỷ phú Elon Musk đề xuất sáp nhập SpaceX và Tesla

Ông Elon Musk cho rằng, việc kết hợp hai công ty sẽ giúp kết hợp các mảng kinh doanh trùng lặp, đồng thời tạo cơ hội hợp tác trong phát triển phần mềm siêu trí tuệ, thiết kế chip, robot và hệ thống kết nối vệ tinh. Thông tin này giúp cổ phiếu SpaceX tăng 8% trong giao dịch ngoài giờ, trong khi cổ phiếu Tesla tăng 1,8%.

Động thái diễn ra khi SpaceX ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Doanh thu công ty tăng 161% so với cùng kỳ năm trước, lên 14,58 tỷ USD. Lợi nhuận ròng đạt 4,4 tỷ USD, đảo chiều so với khoản lỗ 1,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng gần 10 lần, đạt 7,56 tỷ USD, chủ yếu nhờ cho các nhà phát triển thuê năng lực xử lý dữ liệu tại trung tâm dữ liệu.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX và Telsa. Nguồn: Reuters

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đạt 13,6 triệu thuê bao trong quý III, vượt dự báo của giới phân tích. Trong lĩnh vực bán dẫn, liên doanh sản xuất chip Terafab giữa hai công ty dự kiến thử nghiệm mẫu chip đầu tiên vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau, và hướng tới sản xuất quy mô lớn từ quý 3/2028.

Là người giàu nhất thế giới, Elon Musk hiện sở hữu gần 20% cổ phần tại Tesla và xấp xỉ 50% tại SpaceX. Các nhà phân tích đánh giá một thương vụ sáp nhập sẽ giúp ông nắm quyền kiểm soát công ty sau hợp nhất. Tuy nhiên, Elon Musk cho rằng còn quá sớm để khẳng định một thương vụ sáp nhập giữa SpaceX và Tesla sẽ diễn ra.