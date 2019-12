Theo thông tin từ Apple Insider, Goertek và Luxshare, 2 nhà cung cấp của Apple đang lên kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất AirPods và AirPods Pro tại Việt Nam.

AirPods và AirPods Pro có thể sẽ được lắp ráp ở Việt Nam.

Theo đó, động thái này được thực hiện với mục đích đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple để không bị phụ thuộc quá nhiều vào các nhà máy tại Trung Quốc.

Sau nhiều năm lắp ráp và sản xuất tai nghe có dây Earpods và cáp sạc Lightning tại Việt Nam, Goertek cũng đã tiến hành thử sản xuất AirPods vào đầu tháng 7 vừa qua. Lý do khiến Goertek chọn lắp ráp AirPods ở Việt Nam là do các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc có thể dễ dàng vận chuyển sang Việt Nam, hơn nữa giá thuê nhân công chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc.

Trước đó, AirPod được ra mắt vào năm 2016. Đây là sản phẩm đầu tiên của Apple nhắm vào dòng tai nghe không dây. Thành công lớn của chiếc AirPods thế hệ đầu tiên là nền tảng để Apple cho ra mắt mẫu AirPods thế hệ thứ hai vào nửa đầu năm 2019. AirPods thế hệ hai được nâng cấp bằng con chip H1 giúp tai nghe có khả năng sử dụng tính năng "Hey Siri"./.