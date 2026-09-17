Âm thanh “vo ve” khi ngủ mọi người nghe thấy là gì?

Một hiện tượng mà nhiều người có thể gặp phải là âm thanh vo ve dường như phát ra từ hư không mỗi khi họ trằn trọc không ngủ vào ban đêm, cùng mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Theo nghiên cứu, khoảng 2% đến 4% dân số thế giới nghe thấy âm thanh bí ẩn này.

Một âm thanh bí ẩn vẫn đang khiến giới khoa học đau đầu tìm câu trả lời

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học, kỹ sư và người dân đã cố gắng tìm hiểu về hiện tượng này. Giờ đây, một nghiên cứu mới trên tạp chí PLOS One đã đưa ra hai lý do khả dĩ cho hiện tượng này: người nghe có độ nhạy đặc biệt cao đối với âm thanh tần số thấp, hoặc đang nghe những âm thanh yếu ớt do chính tai trong của họ tạo ra.

Hiện tượng “tiếng vo ve” bắt đầu thu hút sự chú ý từ những năm 1970, khi cư dân Bristol (Anh), gửi hàng loạt thư đến một tờ báo địa phương, báo cáo về một tiếng động không xác định. Ban đầu, người ta cho rằng đó là tiếng của một chiếc quạt công nghiệp, nhưng tiếng vo ve vẫn còn đó ngay cả khi địa điểm nghi ngờ đã đóng cửa. Kể từ đó, các báo cáo về hiện tượng này đã xuất hiện trên khắp Vương quốc Anh và lan rộng ra toàn thế giới, từ Taos, New Mexico đến Kokomo, Indiana, và xa hơn nữa như Canada, Australia, Nam Phi và Na Uy.

Một số người xem nhẹ hiện tượng này, trong khi những người khác lại cảm thấy không thể chịu đựng được, thậm chí bị suy nhược. Điều kỳ lạ là, thường thì một người nghe thấy rõ ràng trong khi người bên cạnh lại không nghe thấy gì.

Một giáo viên người Canada, Glen MacPherson, đã khởi xướng Dự án Bản đồ và Cơ sở dữ liệu Tiếng ồn bí ẩn Thế giới vào năm 2012, mời mọi người ghi lại trải nghiệm của mình. Bản đồ hiện nay cho thấy các cụm báo cáo tập trung ở những khu vực đông dân cư, cho thấy rằng cơ sở hạ tầng do con người tạo ra có thể đóng một vai trò nào đó.

Khoa học nói gì về âm thanh bí ẩn?

GS. Markus Drexl tại NTNU (Đại học Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan), đã nghiên cứu hiện tượng này cùng các đồng nghiệp ở Đức. Họ tiến hành thử nghiệm trên 28 người cho biết đã nghe thấy tiếng vo ve không rõ nguyên nhân. Drexl giải thích: “Chúng ta biết rằng có những người nghe được âm thanh tần số thấp mà thực tế có thể đo được, ngay cả khi những người khác không nghe thấy. Tuy nhiên, việc xác định nguồn gốc của những sóng âm này không dễ dàng”.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra khả năng nghe tần số thấp của những người tham gia. Hầu hết không có khả năng đặc biệt, trong đó hai người có độ nhạy cao hơn ở một số tần số nhất định. Drexl cho biết: “Mặc dù nhóm chúng tôi thử nghiệm nhỏ, điều đó vẫn có nghĩa là giả thuyết về thính giác đặc biệt không đúng với hầu hết mọi người”.

Một giả thuyết khác cho rằng mọi người có thể đang nghe hiện tượng phát xạ âm thanh nội tai, tức là những âm thanh nhỏ được tạo ra bởi chính tai trong. Drexl tin rằng nhiều trường hợp có thể là một dạng ù tai tần số thấp. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù chưa loại trừ các nguồn âm thanh vật lý bên ngoài, nhưng chứng ù tai chủ quan ở dải tần số thấp thường là nguyên nhân gây ra cảm giác nghe thấy những âm thanh tần số thấp.

Cuối cùng, Drexl cho biết rằng ranh giới giữa tiếng ồn chủ quan và nhận thức bên ngoài rất mong manh. Ông nhấn mạnh rằng khoa học vẫn hiểu biết nhiều hơn về cách chúng ta xử lý các tần số cao hơn so với các tần số thấp.

Nhìn chung, nếu ai nghe thấy tiếng vo ve kỳ lạ đó, hãy nhớ rằng bản thân đang lắng nghe một trong những bí ẩn lâu đời nhất của khoa học. Cuộc tìm kiếm câu trả lời vẫn tiếp tục.