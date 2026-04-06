Nghiên cứu 81.000 người dùng hé lộ mặt tối đáng lo của AI

Thứ Hai, 06:00, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên phổ biến, với nhiều nền tảng như ChatGPT được người dùng sử dụng miễn phí cho nhiều mục đích khác nhau.

Tuy nhiên, ngoài những lợi ích mang lại cho người dùng, AI cũng mang đến những mối lo ngại khác, đặc biệt là vấn đề mất việc làm. Một nghiên cứu gần đây của Anthropic, nhà phát triển Claude, đã chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng khác: sự phụ thuộc về mặt cảm xúc vào AI.

Nghiên cứu đã khảo sát ý kiến của khoảng 81.000 người dùng từ 159 quốc gia và 70 ngôn ngữ nhằm tìm hiểu những gì người dùng mong muốn từ AI. Kết quả cho thấy 18,8% người tham gia tìm kiếm sự xuất sắc trong công việc, trong khi 13,7% mong muốn sự chuyển đổi cá nhân và 13,5% tìm kiếm sự quản lý cuộc sống cá nhân.

Hai nhóm cuối cùng có thể được kết hợp vì chúng đều liên quan đến những lo lắng cá nhân. Đáng chú ý, những người sử dụng AI cho mục đích cảm xúc có nguy cơ phụ thuộc vào nó cao gấp ba lần so với những người khác.

Người dùng "lười suy nghĩ hơn" vì AI

Mặc dù AI có thể mang lại nhiều lợi ích, nó không thể thay thế hoàn toàn khả năng đánh giá chủ quan của con người. AI cũng không thể nắm bắt được những yếu tố quan trọng như giọng điệu và ngữ cảnh. Hơn nữa, việc AI có thể truy cập 24/7 khiến người dùng dễ dàng trò chuyện về những vấn đề cảm xúc, từ đó có thể làm giảm khả năng tư duy phản biện và kìm hãm sự độc lập trong suy nghĩ.

Cuối cùng, mặc dù AI có thể gần như hoàn hảo nhưng vẫn có thể mắc sai lầm. Thực tế cho thấy nhiều AI thường đồng ý với người dùng trong hầu hết các trường hợp, điều này càng làm tăng nguy cơ phụ thuộc vào chúng. Việc nhận thức rõ những thách thức này là rất quan trọng để sử dụng AI một cách hiệu quả và an toàn.

CTV Kiến An/VOV.VN (lược dịch)
Theo 4gnews
Tag: AI người dùng trí tuệ nhân tạo ChatGPT nghiên cứu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Khe SIM lai liệu có "hồi sinh" trong kỷ nguyên smartphone AI?
Khe SIM lai liệu có “hồi sinh” trong kỷ nguyên smartphone AI?

VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn ra và bắt đầu tác động đến các nhà sản xuất smartphone, khiến người dùng cảm nhận rõ rệt qua việc giá cả và thông số kỹ thuật ngày càng tăng.

Khe SIM lai liệu có “hồi sinh” trong kỷ nguyên smartphone AI?

Khe SIM lai liệu có “hồi sinh” trong kỷ nguyên smartphone AI?

VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn ra và bắt đầu tác động đến các nhà sản xuất smartphone, khiến người dùng cảm nhận rõ rệt qua việc giá cả và thông số kỹ thuật ngày càng tăng.

Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không
Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không

VOV.VN - Việc tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã trở thành một quy trình phổ biến nhưng không kém phần phức tạp và nguy hiểm.

Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không

Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không

VOV.VN - Việc tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã trở thành một quy trình phổ biến nhưng không kém phần phức tạp và nguy hiểm.

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp
Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp

VOV.VN - Với khả năng tự động hóa vượt trội trong quản lý email, lịch trình và dữ liệu, OpenClaw đang nhanh chóng tạo nên "cơn sốt nuôi tôm hùm" tại Trung Quốc. Nhưng ẩn sau sự tiện lợi đó là những rủi ro an ninh tiềm tàng khiến giới chức nước này phải cảnh báo và đưa ra các biện pháp phòng vệ khẩn cấp.

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp

VOV.VN - Với khả năng tự động hóa vượt trội trong quản lý email, lịch trình và dữ liệu, OpenClaw đang nhanh chóng tạo nên “cơn sốt nuôi tôm hùm” tại Trung Quốc. Nhưng ẩn sau sự tiện lợi đó là những rủi ro an ninh tiềm tàng khiến giới chức nước này phải cảnh báo và đưa ra các biện pháp phòng vệ khẩn cấp.

