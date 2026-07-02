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Apple "bật đèn xanh" giúp Samsung có thể mạnh tay tăng giá Galaxy?

Thứ Năm, 06:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Apple đã trở thành công ty đầu tiên công khai thừa nhận việc tăng giá các sản phẩm của mình, mở đường cho các đối thủ như Samsung cũng tăng giá trong tương lai.

Trong thông báo về việc tăng giá, CEO Tim Cook của Apple đã chỉ ra rằng kỷ nguyên giá cả ổn định đã kết thúc, đồng thời nhấn mạnh rằng chi phí linh kiện đang gia tăng. Mặc dù Apple chưa điều chỉnh giá iPhone, nhưng công ty đã cảnh báo rằng các đợt tăng giá có thể tiếp tục trong tương lai.

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Samsung đã cố gắng tránh nói về việc tăng giá, nhưng động thái của Apple gần đây khiến công ty Hàn Quốc trở nên "tự tin hơn"

Samsung cũng không đứng ngoài cuộc. Đầu năm nay, công ty Hàn Quốc đã âm thầm tăng giá một số sản phẩm Galaxy mà không có thông báo chính thức. Áp lực từ thị trường và sự cạnh tranh đã buộc Samsung phải điều chỉnh giá để duy trì lợi nhuận. Giờ đây, khi Apple đã công khai thừa nhận tình hình, Samsung có thể dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định tương tự mà không bị coi là hành động đơn độc.

Lý do Apple không thoát khỏi bão tăng giá

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm thay đổi căn bản thị trường bộ nhớ. Các công ty phát triển cơ sở hạ tầng AI đang mua một lượng lớn DRAM và bộ nhớ băng thông cao, khiến giá hợp đồng DRAM thông thường tăng gần gấp đôi trong năm nay. Điều này tạo ra áp lực lớn lên các nhà sản xuất smartphone khi họ phải cạnh tranh để giành lấy linh kiện ngày càng đắt đỏ.

Sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới của Samsung sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm mới, bao gồm Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8, trong bối cảnh giá linh kiện đang ở mức cao nhất trong nhiều năm. Mặc dù Samsung đang cải thiện phần cứng, nhưng chi phí sản xuất cũng tăng theo, khiến việc giữ nguyên giá trở nên khó khăn.

Trong khi Apple có thể sẽ tăng giá iPhone, điều này có thể khiến Samsung không còn phải lo lắng về việc trở thành công ty đầu tiên yêu cầu khách hàng trả giá cao hơn. Người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với 2 lựa chọn: giữ lại thiết bị hiện tại lâu hơn hoặc chấp nhận rằng sự bùng nổ AI đang làm cho các thiết bị trở nên đắt đỏ hơn.

Rõ ràng, động thái của Apple có thể đã mở ra một làn sóng cạnh tranh mới, và Samsung có thể là một trong những công ty tiếp theo bước vào cuộc đua này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SammyGuru
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