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Hàng loạt tài liệu mật của Apple về iPhone 18 Pro xuất hiện trên mạng

Thứ Tư, 07:00, 01/07/2026
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VOV.VN - Hàng loạt tài liệu nội bộ liên quan iPhone 18 Pro đã bị phát tán, làm lộ thông tin chuỗi cung ứng vốn được Apple bảo mật vô cùng nghiêm ngặt.

Apple đang đối mặt một trong những vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng nhất trong nhiều năm sau khi hàng loạt tài liệu nội bộ được cho là liên quan đến iPhone 18 Pro xuất hiện trên mạng đen. Sự cố không chỉ làm lộ thông tin về mẫu iPhone chưa ra mắt mà còn phơi bày một phần chuỗi cung ứng vốn được hãng bảo mật nghiêm ngặt.

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Vụ tấn công mạng nhằm đối tác Tata khiến Apple lộ bí mật lớn

Dữ liệu bị rò rỉ bắt nguồn từ cuộc tấn công mạng nhằm Tata Electronics, đối tác sản xuất quan trọng của Apple tại Ấn Độ. Kho dữ liệu bao gồm danh sách nhà cung cấp, sơ đồ linh kiện, tài liệu kỹ thuật và hình ảnh ghi lại quá trình thử nghiệm độ bền của iPhone 18 Pro. Một số tài liệu còn xuất hiện dấu bảo mật và tên mã nội bộ được cho là thuộc chương trình phát triển mẫu điện thoại này.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập toàn bộ số tài liệu bị phát tán, nhưng quy mô vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của chuỗi cung ứng Apple, đặc biệt trong giai đoạn hãng đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại Ấn Độ.

Chuỗi cung ứng iPhone 18 Pro cũng bị rò rỉ

Điểm đáng chú ý là giá trị của vụ rò rỉ không nằm ở những hình ảnh iPhone 18 Pro. Trên thực tế, các mẫu iPhone mới thường xuyên xuất hiện dưới dạng tin đồn hoặc hình ảnh rò rỉ trước khi ra mắt. Điều khiến giới công nghệ quan tâm hơn là những dữ liệu liên quan đến hệ thống cung ứng của Apple.

Cụ thể, các tài liệu đã lập danh mục hàng trăm linh kiện cùng doanh nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất từng bộ phận. Đây là những thông tin Apple luôn giữ kín thông qua các thỏa thuận bảo mật với đối tác. Nếu bị khai thác, dữ liệu này có thể giúp đối thủ hiểu rõ hơn chiến lược tìm nguồn cung của Apple, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất linh kiện hoặc thiết bị giả mạo.

Vụ tấn công được cho là do nhóm tin tặc tống tiền World Leaks thực hiện. Nhóm này tuyên bố đã đánh cắp hơn 200.000 tập tin từ hệ thống của Tata Electronics trước khi công bố một phần dữ liệu. Sau sự cố, Tata Electronics đã siết chặt quyền truy cập vào các hệ thống nội bộ, thuê chuyên gia an ninh mạng điều tra và phối hợp với Apple để tăng cường các biện pháp bảo vệ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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