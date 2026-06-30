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Apple xin phép ông Donald Trump để mua linh kiện giá rẻ Trung Quốc

Thứ Ba, 18:28, 30/06/2026
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VOV.VN - Sau khi Apple gây chấn động giới công nghệ bằng việc tăng giá hầu hết sản phẩm của hãng do thiếu hụt linh kiện, nhà sản xuất iPhone Apple đang tìm cách xin phép chính quyền Trump để mua chip nhớ từ một công ty Trung Quốc.

Theo báo cáo mới nhất, Apple đã dành nhiều tháng để tìm cách tránh những khoản tăng giá này, với nguyên nhân chính từ việc thiếu hụt linh kiện bộ nhớ do tác động từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, Apple vẫn đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này, nhưng chiến thuật mới nhất của họ có thể không được chính quyền Mỹ hiện tại, cũng như phe đối lập, đón nhận.

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Apple muốn sử dụng nguồn chip nhớ giá rẻ từ Trung Quốc

Theo tờ Financial Times, Apple đang tìm cách xin phép chính quyền Trump để mua chip nhớ từ một công ty Trung Quốc, CXMT, vốn đã bị Lầu Năm Góc đưa vào danh sách đen. Việc đảm bảo nguồn cung cấp bộ nhớ từ CXMT có thể giúp Apple giảm áp lực từ các nhà cung cấp hiện tại.

Mặc dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên Apple cân nhắc hợp tác với một công ty Trung Quốc không được lòng chính phủ Mỹ. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa thậm chí đã bày tỏ lo ngại về việc Apple có kế hoạch bổ sung YMTC vào danh sách nhà cung cấp của mình, vì YMTC cũng nằm trong danh sách cấm nhập khẩu tương tự như CXMT.

Cái khó của Apple khi dùng chip Trung Quốc

Marco Rubio, cựu phó chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, đã từng chỉ trích Apple về vấn đề này. Ở vị trí ngoại trưởng hiện tại, Rubio có thể sẽ có tiếng nói quan trọng nhằm phản đối yêu cầu của Apple khi gửi đến ông Donald Trump.

Dù danh sách đen 1260H của Lầu Năm Góc không ngăn cản Apple mua chip từ CXMT hoặc YMTC về mặt pháp lý, Apple đã khẳng định rằng các chip này chỉ được sử dụng cho những chiếc iPhone bán tại Trung Quốc, không phải cho thị trường Mỹ. Điều đó cho thấy Apple đang tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận từ thị trường lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ có thể không dễ dàng chấp nhận việc Apple mua hàng từ một công ty bị đưa vào danh sách đen. Họ lo ngại rằng điều này có thể làm suy yếu nền kinh tế Mỹ và tạo ra sự phụ thuộc vào một công ty nhận trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc.

Một cựu quan chức đã nhấn mạnh rằng “Trump có thể thể hiện lòng can đảm để bảo vệ an ninh và khả năng cạnh tranh của nước Mỹ, hoặc vứt bỏ nó đi để Tim Cook có thể kiếm thêm lợi nhuận”.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo iDropNews
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