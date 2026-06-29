Apple không tăng dung lượng RAM trên toàn bộ dòng iPhone 18 như kỳ vọng?

Theo chuyên gia rò rỉ Ming-chi Kuo, các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng chỉ được Apple trang bị 9 GB RAM, thay vì 12 GB như những dự đoán trước đó. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vẫn được cho là sẽ sở hữu 12 GB RAM như dòng iPhone 17 Pro hiện tại.

iPhone 18 có thể sở hữu mức RAM thấp hơn so với dự đoán

Nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND khi các nhà sản xuất chip ưu tiên nguồn cung cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này khiến giá bộ nhớ tăng mạnh, buộc Apple phải cân nhắc kỹ giữa chi phí sản xuất và cấu hình phần cứng trên các mẫu iPhone mới.

Mức RAM chỉ đủ giúp iPhone 18 xử lý nhiệm vụ Apple Intelligence mượt mà hơn

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple tung ra một mẫu iPhone với dung lượng RAM 9 GB. Mức nâng cấp này vẫn cao hơn 1 GB so với thế hệ trước nhưng thấp hơn kỳ vọng của nhiều người dùng, đặc biệt khi các tính năng AI ngày càng đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống.

Theo giới phân tích, việc bổ sung thêm 1 GB RAM có thể giúp Apple Intelligence hoạt động mượt mà hơn, đồng thời cải thiện khả năng đa nhiệm và kéo dài tuổi thọ phần mềm. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng vọt, Apple được cho là ưu tiên giữ giá bán của các mẫu iPhone phổ thông thay vì nâng cấu hình đồng loạt.

Cuộc khủng hoảng chip nhớ đang tác động đến toàn bộ ngành công nghệ. Apple vừa tăng giá nhiều dòng MacBook, iPad và một số thiết bị khác do chi phí DRAM và bộ nhớ lưu trữ leo thang, dù iPhone hiện vẫn chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp về giá bán. Các chuyên gia nhận định nếu tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiếp diễn, giá iPhone trong thời gian tới cũng có thể phải điều chỉnh tăng lên.