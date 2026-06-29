English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Apple không tăng dung lượng RAM trên toàn bộ dòng iPhone 18 như kỳ vọng?

Thứ Hai, 07:00, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple có thể sẽ không tăng dung lượng RAM trên toàn bộ dòng iPhone 18 như kỳ vọng do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ toàn cầu.

Theo chuyên gia rò rỉ Ming-chi Kuo, các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng chỉ được Apple trang bị 9 GB RAM, thay vì 12 GB như những dự đoán trước đó. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vẫn được cho là sẽ sở hữu 12 GB RAM như dòng iPhone 17 Pro hiện tại.

apple khong tang dung luong ram tren toan bo dong iphone 18 nhu ky vong hinh anh 1
iPhone 18 có thể sở hữu mức RAM thấp hơn so với dự đoán

Nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND khi các nhà sản xuất chip ưu tiên nguồn cung cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này khiến giá bộ nhớ tăng mạnh, buộc Apple phải cân nhắc kỹ giữa chi phí sản xuất và cấu hình phần cứng trên các mẫu iPhone mới.

Mức RAM chỉ đủ giúp iPhone 18 xử lý nhiệm vụ Apple Intelligence mượt mà hơn

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple tung ra một mẫu iPhone với dung lượng RAM 9 GB. Mức nâng cấp này vẫn cao hơn 1 GB so với thế hệ trước nhưng thấp hơn kỳ vọng của nhiều người dùng, đặc biệt khi các tính năng AI ngày càng đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống.

Theo giới phân tích, việc bổ sung thêm 1 GB RAM có thể giúp Apple Intelligence hoạt động mượt mà hơn, đồng thời cải thiện khả năng đa nhiệm và kéo dài tuổi thọ phần mềm. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng vọt, Apple được cho là ưu tiên giữ giá bán của các mẫu iPhone phổ thông thay vì nâng cấu hình đồng loạt.

Cuộc khủng hoảng chip nhớ đang tác động đến toàn bộ ngành công nghệ. Apple vừa tăng giá nhiều dòng MacBook, iPad và một số thiết bị khác do chi phí DRAM và bộ nhớ lưu trữ leo thang, dù iPhone hiện vẫn chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp về giá bán. Các chuyên gia nhận định nếu tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiếp diễn, giá iPhone trong thời gian tới cũng có thể phải điều chỉnh tăng lên.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yahoo Tech
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

iPhone 18 bị chê “thụt lùi”, Apple muốn bán công nghệ cũ với giá mới?
iPhone 18 bị chê “thụt lùi”, Apple muốn bán công nghệ cũ với giá mới?

VOV.VN - Apple được cho là sẽ bắt đầu áp dụng chu kỳ phát hành sản phẩm mới kể từ dòng iPhone 18, với lịch ra mắt chia làm hai đợt mỗi năm: xuân và thu.

iPhone 18 bị chê “thụt lùi”, Apple muốn bán công nghệ cũ với giá mới?

iPhone 18 bị chê “thụt lùi”, Apple muốn bán công nghệ cũ với giá mới?

VOV.VN - Apple được cho là sẽ bắt đầu áp dụng chu kỳ phát hành sản phẩm mới kể từ dòng iPhone 18, với lịch ra mắt chia làm hai đợt mỗi năm: xuân và thu.

iPhone 18 Pro xuất hiện 4 màu mới, lộ diện màu sắc nổi bật nhất
iPhone 18 Pro xuất hiện 4 màu mới, lộ diện màu sắc nổi bật nhất

VOV.VN - Mặc dù chỉ nâng cấp nhẹ về thiết kế, iPhone 18 Pro được đồn đoán mang đến một loạt màu sắc mới với tông đậm cá tính hơn cho người dùng.

iPhone 18 Pro xuất hiện 4 màu mới, lộ diện màu sắc nổi bật nhất

iPhone 18 Pro xuất hiện 4 màu mới, lộ diện màu sắc nổi bật nhất

VOV.VN - Mặc dù chỉ nâng cấp nhẹ về thiết kế, iPhone 18 Pro được đồn đoán mang đến một loạt màu sắc mới với tông đậm cá tính hơn cho người dùng.

Tin đồn về thiết kế của iPhone 18 Pro
Tin đồn về thiết kế của iPhone 18 Pro

VOV.VN - Tin đồn về iPhone 18 Pro cho thấy thiết kế của sản phẩm sẽ tiếp tục không có nhiều thay đổi, nhưng điều này dường như không làm phiền quá nhiều người dùng.

Tin đồn về thiết kế của iPhone 18 Pro

Tin đồn về thiết kế của iPhone 18 Pro

VOV.VN - Tin đồn về iPhone 18 Pro cho thấy thiết kế của sản phẩm sẽ tiếp tục không có nhiều thay đổi, nhưng điều này dường như không làm phiền quá nhiều người dùng.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm