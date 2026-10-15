English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Apple khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng Chrome

Thứ Năm, 07:00, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple vừa phát động một chiến dịch mới nhằm khuyến khích người dùng từ bỏ trình duyệt Chrome để chuyển sang Safari.

Để thuyết phục người dùng rời xa Chrome, Apple đưa ra nhiều lợi thế khác nhau của Safari, bao gồm thời lượng pin tốt hơn, khả năng bảo vệ quyền riêng tư nâng cao và tốc độ tải trang nhanh hơn.

Theo thông tin từ trang 9to5Mac, chiến dịch này bao gồm một trang web mang tên Switch to Safari, cùng với hai video trên YouTube, đồng thời tập trung các tính năng Distraction Control và Intelligent Tracking Prevention.

apple khuyen cao nguoi dung ngung su dung chrome hinh anh 1
Trang web "vạch trần" những yếu điểm của Chrome so với Safari mà Apple vừa khởi động

Apple cam kết rằng Safari sẽ giúp người dùng xem video trực tuyến trên máy Mac lâu hơn tới 5 giờ so với Chrome chỉ với một lần sạc. Ngoài ra, công ty cũng cho biết Safari có tốc độ tải trang nhanh hơn tới 35% cho các trang web thường xuyên truy cập, cùng khả năng xử lý nội dung hoạt hình và các ứng dụng web đòi hỏi cao hơn.

Một trong những điểm nổi bật của Safari là tính năng Distraction Control, cho phép người dùng ẩn các yếu tố không mong muốn trên các trang web. Apple nhấn mạnh rằng Safari sẽ lưu lại các tùy chọn này để người dùng không cần phải thiết lập lại mỗi lần truy cập.

Quyền riêng tư bị coi nhẹ trên Chrome?

Bảo mật thông tin cá nhân là một trong những lý do chính khiến nhiều người dùng không hài lòng với Chrome. Chiến dịch này chỉ trích Chrome vì cho phép nhiều trình theo dõi bên thứ ba giám sát hoạt động duyệt web và thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo.

Ngược lại, Apple khẳng định Safari chặn cookie của bên thứ ba theo mặc định, sử dụng công nghệ máy học để chống theo dõi và ngăn chặn các trình theo dõi đã biết trong chế độ duyệt web riêng tư. Công ty cũng nhấn mạnh các tính năng bảo mật như cảnh báo về mật khẩu bị xâm phạm, khóa truy cập và thanh toán qua Apple Pay.

Ngoài việc so sánh, Apple cũng hướng dẫn người dùng cách thiết lập Safari làm trình duyệt mặc định. Trên máy Mac, người dùng chỉ cần mở System Settings > Desktop & Dock và chọn Safari làm trình duyệt mặc định. Còn đối với iPhone và iPad, các bước thực hiện bao gồm vào Settings > Apps > Safari > Default Browser App và chọn Safari.

Chiến dịch này không chỉ nhằm tăng cường sự phổ biến của Safari mà còn nhấn mạnh cam kết của Apple trong việc bảo vệ quyền riêng tư và nâng cao trải nghiệm người dùng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo 4gnews
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Microsoft liên tục ngăn người dùng Windows 11 tải trình duyệt Chrome
Microsoft liên tục ngăn người dùng Windows 11 tải trình duyệt Chrome

VOV.VN - Khi nhắc đến trình duyệt web, Chrome vẫn là lựa chọn quen thuộc của phần lớn người dùng kể từ khi được Google ra mắt vào năm 2008.

Microsoft liên tục ngăn người dùng Windows 11 tải trình duyệt Chrome

Microsoft liên tục ngăn người dùng Windows 11 tải trình duyệt Chrome

VOV.VN - Khi nhắc đến trình duyệt web, Chrome vẫn là lựa chọn quen thuộc của phần lớn người dùng kể từ khi được Google ra mắt vào năm 2008.

Tính năng Chrome cần tắt nếu người dùng không muốn gặp ác mộng
Tính năng Chrome cần tắt nếu người dùng không muốn gặp ác mộng

VOV.VN - Tính năng Đồng bộ hóa của Google Chrome cho phép người dùng lưu trữ thông tin đăng nhập trên nhiều thiết bị, mang lại sự tiện lợi đáng kể.

Tính năng Chrome cần tắt nếu người dùng không muốn gặp ác mộng

Tính năng Chrome cần tắt nếu người dùng không muốn gặp ác mộng

VOV.VN - Tính năng Đồng bộ hóa của Google Chrome cho phép người dùng lưu trữ thông tin đăng nhập trên nhiều thiết bị, mang lại sự tiện lợi đáng kể.

Apple tố trình duyệt Chrome là mối nguy cho người dùng iPhone
Apple tố trình duyệt Chrome là mối nguy cho người dùng iPhone

VOV.VN - Apple cho rằng trình duyệt Chrome đang khiến người dùng iPhone đối mặt nguy cơ bị theo dõi, trong khi Safari mang lại mức bảo vệ cao hơn.

Apple tố trình duyệt Chrome là mối nguy cho người dùng iPhone

Apple tố trình duyệt Chrome là mối nguy cho người dùng iPhone

VOV.VN - Apple cho rằng trình duyệt Chrome đang khiến người dùng iPhone đối mặt nguy cơ bị theo dõi, trong khi Safari mang lại mức bảo vệ cao hơn.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm