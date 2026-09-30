Lý do Apple vội vã tung bản cập nhật iOS 27.0.1

Bản cập nhật mới của Apple được tung ra nhằm giải quyết vấn đề nghiêm trọng liên quan đến Face ID, khiến iPhone 18 Pro có thể khởi động lại mà không báo trước, cùng với một số lỗi nhỏ khác ảnh hưởng đến tất cả các thiết bị chạy iOS 27.

iOS 27.0.1 đã có thể tải về trên các mẫu iPhone 11 trở về sau

Theo ghi chú phát hành của Apple, bản sửa lỗi lớn nhất tập trung vào iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Năm nay, công ty đã tích hợp cảm biến Face ID (camera hồng ngoại) dưới màn hình, đánh dấu lần đầu tiên trong dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, một số thiết bị gặp khó khăn trong việc nhận diện khuôn mặt, dẫn đến việc điện thoại khởi động lại thay vì yêu cầu người dùng thử lại. iOS 27.0.1 đã khắc phục lỗi logic phần mềm gây ra sự cố này.

Ngoài ra, hai lỗi nhỏ khác cũng đã được sửa chữa. Một trong số đó là hiện tượng ảnh chụp ở chế độ phóng to 2x bị ám màu nhẹ, và lỗi khiến Trung tâm thông báo hoặc Trung tâm điều khiển bị treo, không phản hồi khi người dùng chạm vào.

Apple vẫn chưa khắc phục được vấn đề lớn của iPhone 18 Pro?

Được biết, tình hình với dòng iPhone 18 Pro đã trở nên nghiêm trọng chỉ vài ngày sau khi iOS 27 ra mắt, khi hàng loạt khiếu nại xuất hiện trên các diễn đàn hỗ trợ của Apple. Nhiều video cho thấy Face ID tự động khóa người dùng giữa chừng. Apple đã hành động nhanh chóng, tìm ra giải pháp trong khoảng thời gian hai tuần. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu vấn đề này liên quan đến phần mềm hay cảm biến dưới màn hình cần điều chỉnh firmware.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max là đối tượng chính mà Apple hướng đến với iOS 27.0.1

Cùng với iOS 27.0.1, Apple cũng phát hành các bản cập nhật tương ứng cho iPadOS 27.0.1, visionOS 27.0.1 và macOS 26.7.1. Để cài đặt bản cập nhật, người dùng có thể vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Tuy nhiên, sau khi bản cập nhật được phát hành, nhiều người dùng iPhone 18 Pro cho biết lỗi vẫn tồn tại trên iOS 27.0.1. Nhiều bài đăng trên diễn đàn X đã chỉ ra rằng iPhone vẫn gặp sự cố ở màn hình khóa hoặc màn hình chính, thậm chí không phản hồi cảm ứng.