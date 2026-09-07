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Apple sẽ gọi iPhone màn hình gập là gì?

Thứ Hai, 07:30, 07/09/2026
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VOV.VN - Tên gọi iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vẫn chưa được xác nhận, dù nhiều thông tin rò rỉ đã xuất hiện.

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được cho là sắp ra mắt, và câu hỏi lớn hiện nay không chỉ là “khi nào” hay “giá bao nhiêu”, mà là Apple sẽ đặt tên cho sản phẩm là gì.

apple se goi iphone man hinh gap la gi hinh anh 1
iPhone Ultra, iPhone Fold, iPhone Duo, hay tên gọi khác?

Trong một thời gian dài, các giả thuyết hàng đầu dành cho iPhone gập là iPhone Ultra hoặc iPhone Fold. Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết nhiều người trong Apple thường gọi nó là iPhone Ultra, mặc dù ông cũng lưu ý rằng điều đó không có nghĩa đây là tên gọi tiếp thị cuối cùng. Giờ đây, MacRumors đang đưa ra một ứng cử viên mới: “iPhone Duo”.

Hiện tại chưa có xác nhận nào cho thấy “Duo” chính là cái tên được sử dụng, khi đó chỉ là tin đồn. Nhưng nếu nhìn vào lịch sử của Apple, điều đó cũng khá hợp lý. Họ đã có dòng máy tính xách tay PowerBook Duo vào những năm 90, và gần đây hơn là bộ sạc MagSafe Duo.

“Duo” có thể là cách ám chỉ đến hai màn hình có thể gập lại với nhau như một cuốn sách. Tuy nhiên, cái tên này cũng mang một số vấn đề. Microsoft đã sử dụng “Surface Duo” cho điện thoại màn hình kép của họ, còn Intel đã có bộ vi xử lý Core Duo từ nhiều năm trước.

iPhone Ultra vẫn là ứng viên hàng đầu

Apple có thể không thích sự liên tưởng này. Mặc dù vậy, các lựa chọn khác cũng có vấn đề riêng như Samsung đã sở hữu “Ultra” với Galaxy S Ultra và “Fold” với Galaxy Z Fold, vì vậy cả “iPhone Ultra” lẫn “iPhone Fold” đều không tạo được cảm giác mới mẻ.

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Nguyên mẫu iPhone màn hình gập được đặt cạnh iPhone Air

Mặt khác, từ “Ultra” lại rất phù hợp với cách đặt tên cao cấp của Apple. Họ đã sử dụng nó cho Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra và các chip dòng M cao cấp (M5 Ultra). Do đó, việc gọi chiếc iPhone gập là iPhone Ultra sẽ giúp sản phẩm trở thành mẫu máy cao cấp nhất, vượt trên các mẫu Pro mà không cần phải tạo ra một từ hoàn toàn mới.

Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là biết được câu trả lời. Sự kiện mùa thu của Apple dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới, ngày 9/9, với chủ đề “Bất ngờ và Tỏa sáng”, và chiếc điện thoại gập được đồn đoán rộng rãi sẽ xuất hiện cùng với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Đó sẽ là một chiếc điện thoại gập kiểu sách mở ngang thay vì kiểu vỏ sò như điện thoại nắp gập thông thường.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GizmoChina
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