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Pin silicon-carbon mới của Samsung có gì đặc biệt?

Thứ Sáu, 11:07, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pin silicon-carbon của Samsung gây chú ý nhờ cách tiếp cận khác biệt, tập trung đồng thời vào mật độ năng lượng và độ an toàn.

Galaxy Z Fold8 mà Samsung ra mắt gần đây đi kèm pin silicon-carbon, trở thành sản phẩm Galaxy đầu tiên áp dụng công nghệ rất được mong đợi này. Việc áp dụng công nghệ pin silicon-carbon không chỉ đơn thuần là thêm silicon vào pin, mà còn bao gồm việc thiết kế lại toàn bộ cấu trúc pin để đảm bảo tính an toàn và hiệu suất tối ưu.

pin silicon-carbon moi cua samsung co gi dac biet hinh anh 1
Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra đều sở hữu những cải tiến về công nghệ pin silicon-carbon do Samsung thực hiện

Pin silicon-carbon sử dụng cùng loại hóa chất với pin lithium-ion truyền thống, nhưng với sự kết hợp của silicon và carbon trong vật liệu cực dương giúp tăng dung lượng pin. Trong khi các thương hiệu khác như Xiaomi và Honor chỉ sử dụng khoảng 10-16% silicon, Samsung đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc giãn nở và co lại của vật liệu này trong quá trình sạc và xả.

Cách Samsung đảm bảo an toàn cho pin silicon-carbon

Để đảm bảo an toàn, Samsung đã thiết kế lại pin bên trong Galaxy Z Fold8, sử dụng lớp phủ carbon đặc biệt để ngăn chặn phản ứng không mong muốn. Công ty cũng áp dụng kỹ thuật “pha tạp cực âm”, tiêm các nguyên tố như nhôm, titan và niobi vào mạng tinh thể cực âm nhằm ổn định cấu trúc và ngăn ngừa nứt vi mô.

Ngoài ra, Samsung cũng đã cải tiến chất điện phân và lớp ngăn cách giữa các điện cực, sử dụng vật liệu xốp để nâng cao khả năng vận chuyển ion và duy trì độ ổn định nhiệt. Dòng Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ nhận được hầu hết các cải tiến này, trong khi phiên bản Galaxy Z Fold8 thông thường được tối ưu hóa cho không gian và nhiệt độ.

Samsung dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ pin silicon-carbon cho dòng Galaxy S27 mà công ty sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. Đây là một bước tiến lớn, đặc biệt khi dung lượng pin của dòng Ultra đã không thay đổi kể từ Galaxy S20 Ultra. Với sự hoàn thiện của công nghệ này, người dùng có thể kỳ vọng vào viên pin khoảng 6.000 mAh và khả năng sạc nhanh hơn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
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