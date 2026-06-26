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iPhone 17 phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 2010 của iPhone 4?

Thứ Sáu, 07:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Nếu iPhone 18 ra mắt vào năm 2027 như các dự đoán gần đây, iPhone 17 sẽ phá vỡ kỷ lục tuổi thọ flagship tồn tại suốt 15 năm kể từ iPhone 4.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2025, iPhone 17 đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Nhiều phân tích và tin đồn cho biết mẫu điện thoại này có khả năng trở thành thế hệ có tuổi thọ cao nhất trong số các sản phẩm chủ lực của Apple, vượt qua kỷ lục hiện tại của iPhone 4.

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Bản kế nhiệm iPhone 17 có thể phải chờ đợi đến 18 tháng

Được giới thiệu vào tháng 6/2010, iPhone 4 đã giữ vị trí này trong gần 16 tháng trước khi bị thay thế bởi phiên bản kế nhiệm vào tháng 10 năm 2011. Sự chuyển đổi lịch ra mắt sản phẩm từ mùa hè sang mùa thu của Apple đã giúp iPhone 4 duy trì vị thế thống trị trong thời gian dài.

Cơ sở giúp iPhone 17 phá vỡ kỷ lục

Theo các dự đoán hiện tại, nếu iPhone 18 được ra mắt vào mùa xuân năm 2027 như dự kiến, iPhone 17 có thể giữ vị trí flagship trong khoảng 18 tháng, qua đó phá vỡ kỷ lục của iPhone 4. Tuy nhiên, khác với thời kỳ của iPhone 4, dòng sản phẩm iPhone hiện tại bao gồm cả phiên bản Pro được cập nhật hàng năm. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Apple có thể ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong tương lai, làm tăng sự đa dạng và hấp dẫn cho dòng sản phẩm.

Mặc dù đã có nhiều báo cáo và tin đồn về hiệu suất bán hàng ấn tượng của iPhone 17, tuy nhiên các số liệu cụ thể như tỷ lệ bán hàng, doanh số theo khu vực, tùy chọn dung lượng bộ nhớ, dung lượng pin và tốc độ sạc vẫn chưa được xác nhận. Do đó, nội dung này chỉ đưa ra nhận định dựa trên các nguồn tin đáng tin cậy về chu kỳ và thời gian ra mắt của dòng sản phẩm chủ lực, trong khi các chi tiết khác vẫn chỉ là tin đồn chưa được xác thực.

Tóm lại, nếu iPhone 18 ra mắt vào mùa xuân năm 2027 như dự đoán, iPhone 17 có khả năng phá vỡ kỷ lục về tuổi thọ của dòng điện thoại cao cấp kể từ iPhone 4. Tuy nhiên, thông tin về doanh số bán hàng và thông số kỹ thuật cụ thể cần được Apple hoặc một công ty nghiên cứu uy tín xác nhận.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo TechNews
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