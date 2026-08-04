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Ban hành danh mục 22 dịch vụ công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thứ Ba, 17:36, 04/08/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1481/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, gồm 22 dịch vụ thuộc 6 nhóm lĩnh vực, có hiệu lực từ ngày 4/8/2026 và thay thế quy định cũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1481/QĐ-TTg ngày 4/8/2026 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Theo quyết định, Danh mục quy định cụ thể các dịch vụ theo 6 nhóm lĩnh vực:

1- Nhóm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm 5 dịch vụ: Dịch vụ hỗ trợ hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Dịch vụ đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; Dịch vụ hỗ trợ ươm tạo công nghệ; Dịch vụ cung cấp hạ tầng kỹ thuật, phòng thí nghiệm, thiết bị dùng chung, không gian làm việc chung và cơ sở ươm tạo cho đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Dịch vụ đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2- Nhóm sở hữu trí tuệ gồm 4 dịch vụ: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đăng ký, quản lý, khai thác chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Dịch vụ hỗ trợ đánh giá tình trạng kỹ thuật của sáng chế trong công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhận chuyển giao công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Dịch vụ hỗ trợ tra cứu, cung cấp thông tin, đánh giá sơ bộ về khả năng bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu công nghiệp phục vụ quản lý nhà nước; Dịch vụ hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác quốc tế để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

3- Nhóm tiêu chuẩn đo lường chất lượng gồm 3 dịch vụ: Dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; Dịch vụ hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; Dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; xây dựng văn bản kỹ thuật đo lường.

4- Nhóm năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân gồm 5 dịch vụ: Dịch vụ ứng phó và xử lý sự cố bức xạ cấp tỉnh, cấp quốc gia; Dịch vụ ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp quốc gia; Dịch vụ quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; Dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống phòng chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo lường bức xạ và hạt nhân; Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ (thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập).

5- Nhóm viễn thông, internet gồm 3 dịch vụ: Dịch vụ đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông (theo quy chuẩn chất lượng) phục vụ quản lý nhà nước; Dịch vụ đo kiểm sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc lĩnh vực viễn thông phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm viễn thông; Dịch vụ thu thập, xử lý dữ liệu nghiệp vụ phục vụ giám sát, điều tiết thị trường viễn thông.

6- Nhóm chuyển đổi số gồm 2 dịch vụ: Dịch vụ đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm theo quy định của pháp luật; Dịch vụ hỗ trợ phát triển, thiết kế, sản xuất thử nghiệm, đo kiểm, đánh giá sản phẩm chip bán dẫn.

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Theo Quyết định nêu rõ, bãi bỏ các dịch vụ sau thuộc Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TTg ngày 28/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Mục 1, 2 và 3 phần II: Nhóm dịch vụ viễn thông, Internet.

2. Điểm b mục 1 phần III: Dịch vụ đo lường, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá việc cung cấp, sử dụng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước.

3. Mục 2 phần III: Dịch vụ đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số trọng điểm theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/8/2026, thay thế Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Danh mục kèm theo Quyết định này theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Đồng thời, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ, cơ quan trung ương; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021.

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Làm gì để khoa học cơ bản mở lối cho công nghệ Việt

VOV.VN - Theo PGS.TS Đinh Công Hoàng, nghiên cứu khoa học cơ bản không chỉ là hoạt động học thuật mà đã trở thành nền tảng quyết định năng lực tự chủ quốc gia, khả năng làm chủ công nghệ lõi và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Việt Nam trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.

PV/VOV.VN
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