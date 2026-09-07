Bật Bluetooth liên tục có thực sự an toàn?

Công nghệ Bluetooth đã mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống hiện đại, từ việc gọi điện rảnh tay đến việc sử dụng tai nghe không dây. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, Bluetooth cũng tồn tại những nhược điểm, đặc biệt là trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành mục tiêu của tin tặc.

Việc để Bluetooth bật liên tục không phải là an toàn

Mặc dù Bluetooth yêu cầu sự đồng ý của người dùng trước khi ghép nối với thiết bị khác, điều đó không đảm bảo rằng tin tặc không thể xâm nhập. Một ví dụ điển hình là lỗ hổng Bluetooth được phát hiện trong các thiết bị Fitbit và nhiều phần cứng khác cho phép kẻ xấu giải mã vị trí của người dùng.

Theo một nghiên cứu gần đây từ Insinuator, một lỗ hổng trong phần cứng dựa trên Airoha đã cho phép kẻ tấn công trong phạm vi Bluetooth nghe lén các cuộc hội thoại và đánh cắp dữ liệu cá nhân, bao gồm số điện thoại, danh bạ và lịch sử cuộc gọi.

Biện pháp bảo vệ an toàn Bluetooth

Người dùng có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản để bảo vệ bản thân. Đầu tiên, hãy tắt Bluetooth khi không sử dụng để giảm thiểu thời gian thiết bị dễ bị tấn công. Ngoài ra, nên đặt Bluetooth ở chế độ “ẩn” thay vì “có thể tìm thấy” để ngăn chặn các thiết bị không xác định.

Đối với những người kết nối điện thoại với xe thuê hoặc có kế hoạch bán xe, hãy nhớ hủy ghép nối và xóa mọi dữ liệu cá nhân trước khi giao xe. Việc sử dụng Bluetooth kết hợp với các hệ thống trên xe như Android Auto không dây cũng có thể mở ra thêm các điểm dễ bị tổn thương. Một giải pháp là tắt tính năng “Khởi động Android Auto tự động” trên điện thoại.

Rất nhiều cảnh báo đã được đưa ra liên quan đến lỗ hổng trên Bluetooth

Người dùng iPhone cũng cần chú ý đến tính năng Live Listen, vốn cho phép truyền âm thanh từ micro của điện thoại đến AirPods hoặc thiết bị trợ thính. Tính năng này sử dụng Bluetooth và có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật. Để tắt tính năng này, hãy vào cài đặt trợ năng và tắt Live Listen.

Theo dõi lỗ hổng bảo mật Bluetooth

Việc theo dõi các báo cáo về lỗ hổng bảo mật đối với thiết bị Bluetooth là rất quan trọng, vì mỗi thiết bị có thể gặp phải những vấn đề riêng. Một ví dụ là lỗ hổng được phát hiện trong 17 thiết bị âm thanh Google Fast Pair cho phép tin tặc theo dõi dữ liệu vị trí và nghe lén người dùng chỉ bằng cách biết số hiệu model của thiết bị. Các nhà nghiên cứu đã phát hành công cụ WhisperPair.eu để người dùng kiểm tra xem thiết bị của mình có dễ bị tấn công hay không.

Tóm lại, việc tắt Bluetooth khi không sử dụng và tuân thủ các khuyến nghị bảo mật có thể giúp cải thiện đáng kể an ninh cá nhân và bảo vệ dữ liệu. Khi mà công nghệ bảo mật đang phát triển nhanh chóng, những biện pháp này là bước tiến quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dùng.