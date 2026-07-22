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Vì sao các hãng TV chưa khai tử điều khiển hồng ngoại dù đã có Bluetooth?

Thứ Tư, 07:00, 22/07/2026
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VOV.VN - Điều khiển từ xa trên các mẫu TV hiện đại thường kết hợp Bluetooth và hồng ngoại nhằm đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt trong mọi tình huống sử dụng.

Lịch sử của điều khiển từ xa TV là một hành trình thú vị. Chiếc điều khiển từ xa đầu tiên, mang tên Lazy Bones, được giới thiệu bởi Zenith Radio Corporation vào năm 1950, nhưng không phải là loại không dây. Thay vào đó, nó sử dụng một sợi dây cáp dài để kết nối với TV. Đến năm 1955, “Flash-Matic” ra đời, đánh dấu bước tiến đầu tiên với công nghệ không dây thực sự, sử dụng chùm tia sáng nhìn thấy để gửi lệnh đến 4 tế bào quang điện trên bảng điều khiển TV.

vi sao cac hang tv chua khai tu dieu khien hong ngoai du da co bluetooth hinh anh 1
Điều khiển từ xa hiện nay vẫn đang sử dụng một công nghệ từ thập niên 80 của thế kỷ trước

Vào những năm 1980, điều khiển từ xa hồng ngoại (IR) đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp và vẫn được sử dụng cho đến nay. Công nghệ hồng ngoại hoạt động bằng cách phát ra các xung ánh sáng vô hình qua đèn LED, sau đó bộ thu hồng ngoại trên TV sẽ giải mã và thực hiện lệnh. Đây là lý do giải thích vì sao khi người dùng hướng camera điện thoại vào điều khiển từ xa và nhấn nút sẽ thấy đèn LED hồng ngoại nhấp nháy.

Sự hỗ trợ của hồng ngoại trong điều khiển TV hiện đại

Ngày nay, nhiều TV hiện đại được trang bị điều khiển từ xa hỗ trợ Bluetooth, cho phép các tính năng như điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ không chạm. Điều khiển từ xa Bluetooth chỉ có thể hoạt động khi được ghép nối với TV.

Tuy nhiên, chúng vẫn bao gồm bộ phát hồng ngoại, bởi đây là công nghệ có chi phí triển khai thấp và đã trở thành một phần thiết yếu của điều khiển từ xa TV. Hơn nữa, nó cũng khả năng tương thích cao với các thiết bị giải trí khác.

vi sao cac hang tv chua khai tu dieu khien hong ngoai du da co bluetooth hinh anh 2
Sự kết hợp với Bluetooth giúp điều khiển từ xa thêm sự linh động

Đặc biệt, nếu chưa ghép nối với TV, điều khiển từ xa vẫn có thể sử dụng tia hồng ngoại để bật TV, một chi tiết rất hữu ích khi TV ở chế độ chờ. Một thử nghiệm trên chiếc Smart TV TCL cho thấy, điều khiển từ xa chỉ sử dụng tín hiệu hồng ngoại để bật và tắt TV, trong khi các lệnh khác được gửi qua Bluetooth.

Công nghệ Bluetooth có ưu điểm lớn là không yêu cầu đường truyền trực tiếp, cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng mà không cần phải đứng dậy. Mặc dù công nghệ hồng ngoại tiết kiệm pin, nhưng với sự phổ biến của Bluetooth trong các điều khiển từ xa hiện nay, hồng ngoại vẫn giữ vai trò hỗ trợ ghép nối ban đầu và là phương án dự phòng đáng tin cậy.

Cuối cùng, điều khiển từ xa TV mà người dùng đang sử dụng hiện nay rất có thể đang sử dụng Bluetooth. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng điện thoại Android như một điều khiển từ xa tiện lợi.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Engadget
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