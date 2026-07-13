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Cảnh báo tác hại khi cha mẹ liên tục cầm điện thoại trước mặt con

Thứ Hai, 07:30, 13/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ trẻ em, việc cha mẹ bị điện thoại làm phân tâm cũng có thể để lại những tác động tâm lý đáng chú ý cho con khi trẻ cảm thấy như bị bỏ quên.

Một nghiên cứu mới cho thấy thói quen sử dụng điện thoại của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cảm xúc của con cái, thậm chí để lại tác động lâu dài đến cách trẻ xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành.

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Các bậc cha mẹ nên đặt điện thoại xuống khi trò chuyện với con

Theo Digital Trends, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology, dựa trên khảo sát gần 600 thanh thiếu niên Mỹ trong độ tuổi 12-17. Kết quả cho thấy nhiều em cảm thấy cha mẹ thường xuyên bị điện thoại làm phân tâm trong lúc trò chuyện hoặc tham gia các hoạt động cùng con.

Các nhà nghiên cứu cho rằng vấn đề không nằm ở việc cha mẹ sử dụng smartphone, mà là việc thiết bị này làm gián đoạn những tương tác trực tiếp trong gia đình. Khi người lớn liên tục kiểm tra tin nhắn, mạng xã hội hoặc thông báo, trẻ có thể cảm thấy mình không nhận được sự quan tâm đầy đủ.

Nghiên cứu cũng phát hiện mối liên hệ giữa hành vi này với kiểu “gắn bó không an toàn” (insecure attachment) ở trẻ. Đây là trạng thái khiến trẻ dễ lo lắng, thiếu cảm giác an toàn trong các mối quan hệ và gặp khó khăn trong việc xây dựng sự tin tưởng với người khác khi trưởng thành. Tuy nhiên, nhóm tác giả nhấn mạnh nghiên cứu chỉ chỉ ra mối liên hệ, chưa đủ cơ sở để kết luận đây là nguyên nhân trực tiếp.

Cha mẹ có thể khiến trẻ cảm thấy bị bỏ quên

Theo chuyên gia tâm lý Don Grant, điều trẻ cần không chỉ là sự hiện diện của cha mẹ mà còn là sự chú ý trọn vẹn. Một phụ huynh có thể có mặt tại buổi biểu diễn hoặc trận đấu của con, nhưng nếu phần lớn thời gian nhìn vào màn hình điện thoại, đứa trẻ vẫn có thể cảm thấy mình bị phớt lờ.

Hiện tượng công nghệ làm gián đoạn các tương tác trực tiếp được gọi là “technoference”. Trước đây, khái niệm này chủ yếu được nhắc đến trong các mối quan hệ tình cảm, song ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy nó cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Các chuyên gia cho rằng smartphone không phải là nguyên nhân duy nhất tác động đến tâm lý trẻ, nhưng cách cha mẹ sử dụng thiết bị sẽ trở thành hình mẫu để con quan sát và học theo. Việc hạn chế cầm điện thoại trong bữa ăn, khi trò chuyện hoặc dành thời gian cho con được xem là một trong những cách đơn giản để tăng sự gắn kết trong gia đình.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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