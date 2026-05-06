Trẻ em đeo ria mép giả để lách luật kiểm tra độ tuổi vào mạng xã hội tại Anh

Anh đã triển khai các biện pháp kiểm tra độ tuổi nghiêm ngặt đối với trẻ em trên nhiều nền tảng mạng xã hội trong vòng một năm qua, bao gồm các trang web chứa nội dung do người dùng tạo và nội dung người lớn, theo quy định của Đạo luật An toàn Trực tuyến (OSA).

Nhiều trẻ em cho rằng các biện pháp vượt mặt hệ thống kiểm tra độ tuổi tại Anh là "rất đơn giản"

Chính phủ Anh đang tiến hành điều tra các dịch vụ không tuân thủ nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung có thể gây hại. Tuy nhiên, nhiều rào cản kiểm tra độ tuổi hiện nay dường như dễ dàng bị vượt qua, ngay cả bởi những người chưa đủ tuổi trưởng thành.

Theo thông tin từ The Register, tổ chức Internet Matters đã công bố một báo cáo về tác động của OSA, dựa trên cuộc khảo sát với 1.000 trẻ em và phụ huynh tại Anh. Báo cáo chỉ ra một số tác động tích cực của OSA, như việc tích hợp thêm các biện pháp kiểm soát và bộ lọc an toàn cho trẻ em trên các trang web, xác minh độ tuổi và sự gia tăng nội dung thân thiện với trẻ em.

Mặc dù vậy, nhiều trẻ em tham gia khảo sát cho biết việc vượt qua các bước xác minh độ tuổi là rất dễ dàng. Một số trẻ chỉ cần nhập sai ngày sinh hoặc thậm chí vẽ ria mép giả trong các bước xác minh hình ảnh. Cụ thể, 46% trẻ em dưới tuổi vị thành niên cho rằng việc vượt qua các rào cản này rất đơn giản.

Ngoài ra, 49% trẻ em vẫn tiếp xúc với nội dung độc hại trên mạng, trong khi cha mẹ của họ lo lắng về các nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra và thời gian mà con cái họ dành cho việc trực tuyến.

Các biện pháp bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội

Để cải thiện tình hình, Internet Matters đã đề xuất một số phương pháp nhằm tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn hơn cho trẻ nhỏ, bao gồm:

An toàn ngay từ khâu thiết kế: Tích hợp các biện pháp an toàn vào các dịch vụ trực tuyến ngay từ đầu.

Cách tiếp cận dựa trên rủi ro: Quyết định việc trẻ em tiếp cận dịch vụ trực tuyến dựa trên mức độ rủi ro từ các tính năng và nội dung của dịch vụ.

Trải nghiệm phù hợp với độ tuổi: Điều chỉnh nội dung và tính năng theo giai đoạn phát triển của trẻ em.

Xác thực độ tuổi hiệu quả cao: Triển khai các biện pháp kiểm tra độ tuổi mạnh mẽ để xác định chính xác tuổi của người dùng.

Hiểu biết về truyền thông: Tích hợp kiến thức về truyền thông vào các nền tảng, được hỗ trợ bởi trường học và chính phủ cho cả phụ huynh và trẻ em.

Tuy nhiên, nhiều phương pháp nêu trên vẫn chưa rõ ràng về cách thức mà cha mẹ, trẻ em, chính phủ và chủ sở hữu trang web có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề liên quan đến tác hại trực tuyến. Mặc dù các khuyến nghị này có vẻ hợp lý trên lý thuyết, nhưng việc thực hiện chúng trong thực tế lại là một thách thức cần được làm rõ hơn.