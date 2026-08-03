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Châu Âu tìm cách thay thế điều hòa truyền thống, thế giới sắp “hưởng lợi”

Thứ Hai, 10:59, 03/08/2026
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VOV.VN - Thay vì chỉ lắp thêm điều hòa, nhiều quốc gia tại Châu Âu đang ưu tiên sử dụng vật liệu phản xạ nhiệt và hệ thống công nghệ làm mát thụ động.

Trong khi nhiều quốc gia đã quen với điều hòa không khí, ở Châu Âu, công nghệ này vẫn chưa phổ biến. Dữ liệu từ EuroMOMO, một cơ quan giám sát tỷ lệ tử vong tại Châu Âu, chỉ riêng trong tháng 6 năm nay, đã có hơn 9.000 người thiệt mạng do nắng nóng.

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Châu Âu đang muốn thay đổi cách người dùng sử dụng điều hòa

Sự miễn cưỡng trong việc sử dụng điều hòa không khí của người dân Châu Âu phần lớn xuất phát từ ý thức bảo vệ môi trường và lo ngại về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với số ca tử vong do nắng nóng gia tăng, Châu Âu đang phải đối mặt với thách thức lớn: vừa bảo vệ sức khỏe con người, vừa bảo vệ hành tinh. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đang nghiên cứu những đổi mới trong lĩnh vực làm mát, hứa hẹn sẽ thân thiện hơn với môi trường.

Điều hòa bán dẫn là giải pháp làm mát tương lai?

Một trong những công nghệ đang được phát triển là hệ thống làm mát không dùng chất làm lạnh, sử dụng công nghệ bán dẫn. Năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu để loại bỏ dần việc sử dụng chất làm lạnh, điều này đang thúc đẩy ngành công nghiệp Châu Âu phát triển các sản phẩm giải quyết cả hai vấn đề. Các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang nghiên cứu máy điều hòa không khí sử dụng hiện tượng đàn hồi nhiệt, trong đó một số hợp kim kim loại như niken titan có thể thay đổi nhiệt độ khi bị kéo giãn.

Mặc dù công nghệ điều hòa không khí bán dẫn chưa sẵn sàng trở thành xu hướng chính trong các hộ gia đình, nhiều công ty Châu Âu đang nỗ lực đưa công nghệ này đến tay người tiêu dùng. Công ty Exergyn của Ireland đang hoàn thiện một máy bơm nhiệt với khả năng làm mát, trong khi Hội đồng Đổi mới Châu Âu hỗ trợ dự án SMAcool dựa trên nguyên lý đàn hồi nhiệt. Công ty Magnotherm của Đức đang nghiên cứu công nghệ làm mát dựa trên từ trường, và các kỹ sư tại Barocal ở Anh đang phát triển phương pháp nén các tinh thể nhựa để giải phóng nhiệt.

Với nhiều ý tưởng đầy hứa hẹn đang được ấp ủ, Châu Âu có thể sẽ sớm mang đến cho thế giới những giải pháp điều hòa không khí thân thiện với môi trường trong tương lai gần.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo House Digest
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