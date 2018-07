Chọn lò vi sóng và lò nướng thể hiện tài đầu bếp của bạn

Lò vi sóng Panasonic NN-SN651B mạnh mẽ nhưng đơn giản, phù hợp với hầu hết các nhà bếp. Lò vi sóng Whirlpool dễ cài đặt, có cảm biến điều chỉnh thời gian nấu dựa trên trọng lượng món ăn của bạn. Thiết bị có quạt gió giúp thoát nhanh hơi nước và khói. Lò vi sóng NN-SD945S của Panasonic mạnh mẽ với hai kích cỡ, dễ dàng lựa chọn kích thước phù hợp với không gian căn bếp. Toshiba EC042A5C-SS là lò vi sóng đối lưu có giá không quá đắt so với các lò vi sóng cùng loại khác. Westinghouse là loại lò vi sóng cỡ nhỏ nhưng hiệu suất hoạt động tốt và giá thành phải chăng. Lò nướng thông minh Mini Breville BOV450XL với Element IQ có hiệu suất của lò nướng truyền thống nhưng thời gian nóng nhanh hơn và chiếm không gian nhỏ hơn trong căn bếp của bạn. Lò nướng thịt Cuisinart TOB-195 cung cấp mức nhiệt chính xác, hỗ trợ các bà nội trợ tận hưởng những lợi ích của việc nấu nướng đối lưu. Với lò nướng Oster bạn có thể nấu ra những mẻ bánh và món nướng ngon tuyệt cho gia đình. Phụ kiện an toàn, dễ lau chùi. Lò nướng Xpress Toaster của Panasonic NB-G110P sử dụng công nghệ nướng hồng ngoại giúp làm nóng lò cực nhanh, hiệu suất tốt, tuy nhiên kích thước nhỏ hơn và hạn chế chức năng hơn so với các sản phẩm cùng loại. Lò nướng thông minh nhỏ gọn Breville có 8 chương trình cài đặt sẵn giúp bạn dễ dàng sử dụng mà không quá mất công./.

