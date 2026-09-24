“Đại sứ số” đưa kỹ năng số đến gần đồng đội

Lan tỏa kỹ năng số từ những việc nhỏ nhất

Chuyển đổi số đi vào công việc từ những thao tác rất cụ thể. Đó có thể là làm quen với một nền tảng mới, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, thực hiện chữ ký số hay sử dụng một công cụ phục vụ công việc.

Từ những việc gần gũi ấy, “Bình dân học vụ số” được Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình triển khai đến cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Nội dung học tập tập trung vào những kỹ năng có thể sử dụng ngay trong công việc, từ khai thác nền tảng số, môi trường điện tử, xử lý văn bản, ký số đến các kiến thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đơn vị duy trì học theo tổ, nhóm “Bình dân học vụ số”. Với hạ sĩ quan, chiến sĩ, thời gian học được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với chương trình huấn luyện và nhiệm vụ thường xuyên.

Mạng lưới “Đại sứ số” được hình thành nhằm hỗ trợ đồng đội khi gặp khó khăn trong sử dụng công nghệ

Những người đã quen với công nghệ có thể hướng dẫn lại cho đồng đội. Những thao tác chưa thành thạo được cùng nhau thực hành ngay trong quá trình sử dụng. Mạng lưới “Đại sứ số” được hình thành theo cách đó, với những cán bộ có kỹ năng trực tiếp hỗ trợ đồng đội khi gặp khó khăn trong sử dụng công nghệ.

Thiếu tá Cao Văn Yên - Phụ trách Công nghệ thông tin, Ban Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cho biết, cách hỗ trợ từ người này sang người khác khiến việc học công nghệ trở nên nhẹ nhàng hơn. Không phải lúc nào cũng cần một buổi tập huấn riêng, đôi khi chỉ là một thao tác được chỉ lại, một phần mềm được hướng dẫn cách sử dụng, hoặc một vướng mắc được giải đáp ngay tại nơi làm việc. “Đại sứ số” vì thế trở thành những người đồng hành rất gần gũi, giúp kỹ năng số được lan tỏa từ đồng đội này sang đồng đội khác.

Cùng với hình thức hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị, việc trang bị kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ được triển khai bằng nhiều hình thức

Cùng với hình thức hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị, việc trang bị kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ được triển khai bằng nhiều hình thức, từ hội nghị trực tuyến, tập huấn tập trung đến học tập thường xuyên trên nền tảng số. Những hoạt động này tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội làm quen, thực hành và củng cố kỹ năng sử dụng công nghệ.

Năm 2025. Bộ CHQS tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến do Quân khu tổ chức với 100 cán bộ; các cơ quan, đơn vị tổ chức 7 lớp tập huấn tập trung với tổng quân số 1.500 người. Cùng với đó, 1.500 tài khoản QLMS trên mạng truyền số liệu quân sự được sử dụng phục vụ học tập thường xuyên, có 591 lượt quân nhân học tập trên QLMS mạng Internet.

Kiến thức, kỹ năng số cũng được kiểm tra qua kỳ thi trên nền tảng QLMS của Bộ Quốc phòng. Năm 2025, có 2.091 quân nhân tham gia, trong đó 1.947 người thi trên mạng truyền số liệu quân sự và 144 người thi trên mạng Internet; 100% quân số thuộc diện tham gia được bảo đảm đúng thời hạn.

Bước sang năm 2026, những kết quả này tiếp tục là nền tảng để duy trì việc học và sử dụng công nghệ trong các cơ quan, đơn vị. Khi một nền tảng được sử dụng thường xuyên, một thao tác được thực hiện nhiều lần, kỹ năng số cũng dần trở thành thói quen trong công việc.

Tư duy đổi mới sáng tạo

Sau khi được trang bị những kỹ năng số cơ bản, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình được khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và tìm cách ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc. Cùng với các nội dung phổ cập kỹ năng số, phong trào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được duy trì trong các cơ quan, đơn vị.

Từ những phần việc cụ thể, cán bộ, nhân viên có thể tìm hiểu thêm các công cụ, cách khai thác dữ liệu hoặc phương thức xử lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Những cách làm mới được trao đổi trong đơn vị, qua đó từng bước hình thành thói quen chủ động tìm giải pháp thay vì chỉ sử dụng những công cụ đã có.

Hội thi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và tìm cách ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc

Hội thi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những hoạt động tạo môi trường để các ý tưởng, sáng kiến từ cơ sở được chia sẻ, trao đổi. Những vấn đề nảy sinh trong thực tế công tác, huấn luyện, quản lý có thể trở thành điểm xuất phát để cán bộ, chiến sĩ tìm tòi cách ứng dụng công nghệ.

Từ học đến làm, rồi từ công việc đặt ra những yêu cầu mới, chuyển đổi số được nối tiếp bằng tinh thần tự học, tự nghiên cứu và đổi mới cách làm. Đây là hướng để kỹ năng số không dừng ở việc sử dụng công cụ, mà từng bước trở thành năng lực hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Để những thay đổi từ mỗi cán bộ, chiến sĩ được duy trì và lan tỏa, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình xác định trách nhiệm của người đứng đầu có vai trò quan trọng trong triển khai chuyển đổi số. Khi lãnh đạo trực tiếp quan tâm, chỉ đạo và gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, việc ứng dụng công nghệ cũng có điều kiện đi vào thực chất hơn.