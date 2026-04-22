Đắk Lắk yêu cầu chuyển đổi số phải "ra sản phẩm, đo đếm được"

Đây là yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 diễn ra hôm nay (22/4).

UBND tỉnh Đắk Lắk họp rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06

Tính đến tháng 4/2026, công tác chuyển đổi số của Đắk Lắk đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, từng bước trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong xây dựng chính quyền số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 30,97%, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Các hệ thống dùng chung như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Ở lĩnh vực kinh tế số, đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 7,67%, hướng tới mục tiêu 14% vào cuối năm 2026. Tỉnh tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp số, trong đó ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sầu riêng, cà phê bằng blockchain, cùng với phát triển du lịch số.

Triển khai Đề án 06, tỉnh đã cấp hơn 2,2 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (đạt 88,28%); gần 95% phiếu lý lịch tư pháp được cấp qua ứng dụng VNeID; 97,87% cơ sở khám chữa bệnh công bố hồ sơ bệnh án điện tử. Việc kết nối, khai thác dữ liệu dân cư đang từng bước phục vụ hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, dù đạt một số kết quả, nhưng nhìn nhận thẳng thắn thì nhiều sở, ngành, địa phương vẫn còn thiếu tính chủ động, chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện, dẫn đến một số nội dung triển khai còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét. Cùng với đó, dữ liệu chưa đồng bộ hoàn toàn với Trung ương; hạ tầng, thiết bị ở một số địa bàn còn hạn chế; một số chỉ tiêu thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chuyển đổi số phải "ra sản phẩm, đo đếm được".

Ông Đỗ Hữu Huy đề nghị, thời gian tới, nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh phải tạo ra sản phẩm, đo đếm được: "Tôi yêu cầu các đồng chí chuyển mạnh từ việc triển khai nhiệm vụ sang việc tạo ra kết quả đo đếm được. Đã làm được cái gì và vướng cái gì? Giải pháp như thế nào? Cần cái gì? Đích danh ai giải quyết? Thẩm quyền của Ủy ban, thẩm quyền của Phó Chủ tịch hay thẩm quyền của Chủ tịch thì cũng nêu rõ. Thứ hai là các cơ quan được giao chủ trì quyết liệt về hoàn thiện 11 nhiệm vụ trong Quý I chưa hoàn thiện, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao".