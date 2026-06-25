English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện thoại Galaxy có thể đang bỏ lỡ 3 bản cập nhật quan trọng

Thứ Năm, 06:00, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dùng điện thoại Galaxy thường xuyên kiểm tra bản cập nhật One UI hoặc bản vá bảo mật hằng tháng, tuy nhiên lại bỏ sót một thứ quan trọng.

Theo PhoneArena, có ba thành phần Android đáng chú ý mà người dùng điện thoại Galaxy nên kiểm tra định kỳ, gồm Android System SafetyCore, Android System WebView và Google Play Services. Đây là những thành phần hoạt động ở cấp độ hệ thống, ảnh hưởng đến bảo mật, hiệu năng và khả năng tương thích của nhiều ứng dụng trên thiết bị.

Dien thoai galaxy co the dang bo lo 3 ban cap nhat quan trong hinh anh 1
Galaxy S26 Ultra và S26 Plus nằm trong số nhiều điện thoại Galaxy sẽ nhận được các bản cập nhật của Google

Android System WebView là công cụ cho phép các ứng dụng hiển thị nội dung web bên trong ứng dụng mà không cần mở trình duyệt riêng. Nếu thành phần này gặp lỗi hoặc quá cũ, nhiều ứng dụng có thể hoạt động không ổn định, hiển thị sai nội dung hoặc thậm chí bị treo.

Trong khi đó, Google Play Services được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất của Android. Thành phần này hỗ trợ nhiều tính năng như đăng nhập tài khoản Google, định vị, thông báo đẩy, đồng bộ dữ liệu, bảo mật và nhiều dịch vụ nền khác mà các ứng dụng sử dụng hằng ngày.

Cái tên ít được biết đến nhất là Android System SafetyCore. Theo Google, đây là dịch vụ hệ thống dành cho Android 9 trở lên, cung cấp nền tảng cho các tính năng an toàn như cảnh báo nội dung nhạy cảm và các cơ chế bảo vệ người dùng trên thiết bị. Quá trình xử lý được thực hiện trực tiếp trên máy nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Vai trò của các bản cập nhật với điện thoại Galaxy

Những bản cập nhật này thường không mang đến giao diện mới hay tính năng dễ nhận thấy như One UI, tuy nhiên chúng có thể bao gồm các bản sửa lỗi, cải thiện độ ổn định, nâng cao hiệu năng và tăng cường bảo mật cho thiết bị. Theo ghi chú cập nhật tháng 6/2026 của Google, nhiều thay đổi gần đây tập trung vào hiệu năng hệ thống, quản lý thiết bị, bảo mật và các dịch vụ nền của Android.

Để kiểm tra thủ công, người dùng có thể vào Cài đặt > Ứng dụng, tìm từng thành phần kể trên, sau đó chọn Thông tin ứng dụng trong cửa hàng để mở trang tương ứng trên Google Play và kiểm tra xem có bản cập nhật mới hay không.

Dù không thu hút sự chú ý như các bản cập nhật One UI, những thành phần hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho điện thoại Galaxy của Samsung hoạt động ổn định, an toàn và tương thích với các tính năng Android mới nhất.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Samsung giúp điện thoại Galaxy thoát cảnh bị spam thông báo quảng cáo
Samsung giúp điện thoại Galaxy thoát cảnh bị spam thông báo quảng cáo

VOV.VN - Samsung vừa công bố bản cập nhật cho ứng dụng Device Care trên điện thoại Galaxy nhằm giải quyết vấn đề thông báo quảng cáo gây phiền phức cho người dùng.

Samsung giúp điện thoại Galaxy thoát cảnh bị spam thông báo quảng cáo

Samsung giúp điện thoại Galaxy thoát cảnh bị spam thông báo quảng cáo

VOV.VN - Samsung vừa công bố bản cập nhật cho ứng dụng Device Care trên điện thoại Galaxy nhằm giải quyết vấn đề thông báo quảng cáo gây phiền phức cho người dùng.

One UI 8.5 mang những gì lên điện thoại Galaxy cũ?
One UI 8.5 mang những gì lên điện thoại Galaxy cũ?

VOV.VN - Nhiều điện thoại Galaxy đời cũ đã bắt đầu lên đời nhờ sự xuất hiện của One UI 8.5, bao gồm nhiều tính năng thú vị của dòng Galaxy S26 ra mắt tháng 2/2026.

One UI 8.5 mang những gì lên điện thoại Galaxy cũ?

One UI 8.5 mang những gì lên điện thoại Galaxy cũ?

VOV.VN - Nhiều điện thoại Galaxy đời cũ đã bắt đầu lên đời nhờ sự xuất hiện của One UI 8.5, bao gồm nhiều tính năng thú vị của dòng Galaxy S26 ra mắt tháng 2/2026.

Tính năng tưởng “cho vui” trên Galaxy S25 Ultra lại có tác dụng bất ngờ
Tính năng tưởng “cho vui” trên Galaxy S25 Ultra lại có tác dụng bất ngờ

VOV.VN - Một tính năng camera mới có tên Ocean Mode (Chế độ Đại dương) xuất hiện trên Galaxy S25 Ultra, tập trung xử lý các vấn đề đặc thù khi chụp dưới nước.

Tính năng tưởng “cho vui” trên Galaxy S25 Ultra lại có tác dụng bất ngờ

Tính năng tưởng “cho vui” trên Galaxy S25 Ultra lại có tác dụng bất ngờ

VOV.VN - Một tính năng camera mới có tên Ocean Mode (Chế độ Đại dương) xuất hiện trên Galaxy S25 Ultra, tập trung xử lý các vấn đề đặc thù khi chụp dưới nước.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm