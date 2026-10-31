Digifest Đồng Nai 2026: Chuyển đổi số từ chủ trương đến hiệu quả thật chất



Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng bền vững, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được triển khai bằng những giải pháp thực chất. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt được đặt ra tại Diễn đàn DigiFest Đồng Nai 2026.

Hoàn thiện thể chế, khơi không nguồn lực đổi mới sáng tạo

Tại diễn đàn, Đồng Nai kỳ vọng tạo dựng không gian đối thoại chiến lược liên ngành, đa bên; từng bước định vị thành phố là cửa ngõ, trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác, nguồn lực quốc tế.

Các đại biểu ấn nút khai mạc tuần lễ Digifest Đồng Nai 2026 sáng ngày 31/10

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất trong quản trị và phát triển. Với lợi thế sẵn có, Đồng Nai có nhiều điều kiện hình thành các hệ sinh thái kinh tế mới, giá trị gia tăng cao.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng chỉ thực sự trở thành năng lực cạnh tranh khi được kết hợp với công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và thể chế khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Theo bà Lê Thu Hà, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là ban hành chính sách tiến bộ, mà còn phải tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa chính sách vào cuộc sống; trong đó, thủ tục hành chính phải thuận tiện hơn, dữ liệu được kết nối, chia sẻ an toàn và hoạt động quản trị ngày càng dựa trên dữ liệu.

Bà Lê Thu Hà cho biết: “Giá trị của chuyển đổi số phải được cảm nhận trong đời sống hàng ngày của người dân, từ dịch vụ công, giáo dục, y tế đến những cơ hội phát triển mới; đồng thời tạo điều kiện để mọi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển. Giá trị lớn nhất của DigiFest không nằm ở số lượng diễn đàn, hội thảo hay sản phẩm công nghệ được giới thiệu, mà ở những sáng kiến được ứng dụng, những vấn đề thực tiễn được giải quyết và những quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển sau sự kiện.”

Các chuyên gia, chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn (ảnh: Lưu Sơn)

Cùng quan điểm này, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, Đồng Nai cần lựa chọn những bài toán ưu tiên, có tác động trực tiếp đến năng suất, tăng trưởng và chất lượng quản trị. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ mục tiêu, đơn vị chịu trách nhiệm, đối tác tham gia, nguồn lực và thời hạn thực hiện. Các giải pháp phải được thử nghiệm, đánh giá bằng hiệu quả thực tế, tránh đầu tư dàn trải hoặc chạy theo công nghệ mới.

Đồng thời, cần tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; gắn ứng dụng công nghệ với đào tạo, nâng cao kỹ năng để người lao động có thể tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới.

Ông Phạm Đức Long cho biết: “Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, chúng tôi sẵn sàng phối hợp với thành phố theo chức năng, nhiệm vụ để kết nối các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.”

Chuyển từ định hướng sang hành động thực chất

Từ những định hướng chiến lược, Đồng Nai đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai tham quan gian hàng thiết bị bay không người lái (ảnh: Lưu Sơn)

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai, thành phố sẽ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua mô hình hợp tác “4 Nhà”, gồm nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển (R&D). Đồng thời, triển khai chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2026-2030, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (Big Data và AI); mạng di động 5G; robot và nhà máy thông minh (Smart Factory).

Lộ trình thực hiện được chia thành ba giai đoạn. Năm 2026, thành phố tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch và nền tảng. Giai đoạn 2027-2028, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, thí điểm phường, xã thông minh, mở rộng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và đưa trợ lý ảo AI vào xử lý hồ sơ công vụ. Giai đoạn 2029-2030 hướng đến vận hành toàn diện, kết nối quốc tế, phát triển Trung tâm Tài chính Hàng không Quốc tế, Khu công nghệ số tập trung và hoàn thiện mô hình bản sao số đô thị (Digital Twin).

Về quyết tâm thực hiện, ông Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: "Thành phố cam kết đột phá mạnh mẽ về thể chế và tổ chức bộ máy, chính quyền hai cấp tinh gọn hiện đại, vận hành thông suốt nền tảng số, giảm tầng nấc trung gian, đánh giá cán bộ qua chỉ số KPI và ban hành các quy định cụ thể để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, coi an ninh dữ liệu là 'sinh mạng' của đô thị”.

Với tinh thần “3 thật: Bài toán thật – Giải pháp thật – Hiệu quả thật”, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai khẳng định, thành phố mong muốn các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn, nhà đầu tư và tổ chức nghiên cứu không chỉ giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, mà còn cùng địa phương nhận diện những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp và đồng hành trong quá trình triển khai.

Robot ứng dụng AI (ảnh: Lưu Sơn)

Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, kết nối các nguồn lực; lựa chọn những giải pháp phù hợp để nghiên cứu, thí điểm và từng bước nhân rộng.

Ông Nguyễn Văn Út nói: “Chúng tôi xác định thành công của DigiFest không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức, số lượng gian hàng, sản phẩm công nghệ được giới thiệu hay số lượng đại biểu tham dự, mà quan trọng hơn là những bài toán thực tế của thành phố được giải quyết, những công nghệ được ứng dụng, những dự án hợp tác được hình thành và những giá trị cụ thể được tạo ra cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế thành phố.”

Từ đối thoại đến hành động, từ định hướng đến những giải pháp cụ thể, DigiFest Đồng Nai 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn. Bởi thước đo thành công của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ được giới thiệu, mà chính là những giá trị thiết thực được tạo ra cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của Đồng Nai.