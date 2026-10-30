"Làn sóng” mới đánh thức tiềm năng các khu công nghiệp phía Bắc Đồng Nai



Mở rộng dư địa, trải thảm đỏ đón nhà đầu tư

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, Đồng Nai hiện sở hữu quy mô 89 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích lên tới 43.386 ha.

Trong đó, 44 KCN đã đi vào hoạt động ổn định và 45 KCN nằm trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố đang tích cực lập quy hoạch chi tiết cho 25 KCN mới.

Khu vực phường Đồng Phú còn nhiều quỹ đất để phát triển, mở rộng KCN

Sở hữu lợi thế vượt trội về quỹ đất rộng lớn, địa hình bằng phẳng cùng vị trí kết nối liên vùng thuận lợi giữa Tây Nguyên và TP.HCM, Đồng Nai đã chủ động dồn lực mở rộng diện tích khu công nghiệp về phía Bắc (Bình Phước cũ). Thành phố tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, điện, nước và dịch vụ logistics, bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch tổng thể.

Đại diện Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú cho biết, 2 KCN hiện hữu với diện tích hơn 258 ha đã cơ bản lấp đầy, thu hút 117 dự án (trong đó có 60 dự án FDI với tổng vốn hơn 353 triệu USD và vốn trong nước đạt hơn 2.655 tỷ đồng), tạo việc làm cho gần 20.800 lao động. Công ty vừa khởi công giai đoạn 2, mở rộng diện tích KCN lên 316,7ha, trên địa bàn phường Đồng Phú và phường Bình Phước. KCN mới được phát triển theo mô hình xanh, thông minh, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Con đường vào KCN Nam Đồng Phú đã được đầu tư

Tại phường Đồng Phú (trước đây là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), chính quyền địa phương cũng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng KCN Nam Đồng Phú từ 69 ha lên 480 ha.

Để đón đầu làn sóng chuyên gia và người lao động, địa phương đã quy hoạch Khu dân cư Tân Tiến (100 ha) cùng 17 ha đất dành riêng cho nhà ở xã hội. Hạ tầng số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng được hoàn thiện, hướng tới chuyển đổi số toàn diện.

Phường Bình Phước kêu gọi đầu tư vào các quỹ đất trống, trong đó có khu công nghiệp 184ha

Tại phường Bình Phước, công tác xúc tiến đầu tư cũng đang diễn ra sôi nổi với quỹ đất 184ha phát triển KCN Bắc Đồng Phú mở rộng; Khu dân cư hồ điều hòa Tân Thiện (31,56 ha); Khu đô thị phía Đông Tân Thiện (46 ha); Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Xuân (34,48 ha); Khu dân cư Tiến Hưng 1 (63,59 ha); Công viên cảnh quan - dịch vụ ven hồ Suối Cam (20 ha)...

Khẳng định sự chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước nhấn mạnh, phường còn triển khai chuỗi chính sách ưu đãi linh hoạt như hỗ trợ thủ tục pháp lý và đồng hành tháo gỡ khó khăn để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Doanh nghiệp an tâm chọn "đất lành"

Sự chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng và chính sách tại khu vực phía Bắc Đồng Nai đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, hạn chế lớn nhất của tỉnh Bình Phước cũ là thiếu hạ tầng giao thông kết nối sân bay, cảng biển. Hiện nay, việc đầu tư các tuyến đường lớn kết nối sẽ là điểm cộng để doanh nghiệp chọn làm điểm dừng chân, hoặc mở rộng quy mô sản xuất.

Đồng Nai đang thu hút nhiều doanh nghiệp về đầu tư ở khu vực phía Bắc

Ông Shoji Kotani - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam NOK nhận định, chi phí vận chuyển luôn là bài toán lớn của doanh nghiệp sản xuất. Việc các tuyến cao tốc liên vùng lần lượt được đưa vào khai thác, cùng với tiến độ xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đánh giá về không gian phát triển mới sau hợp nhất, ông Shoji Kotani chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao việc hợp nhất 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, việc hình thành một thực thể hành chính lớn với hệ sinh thái công nghiệp, logistics được quy hoạch đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp nước ngoài như chúng tôi giảm thiểu chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai, mở rộng quy mô sản xuất. Đặc biệt, Đồng Nai đã có kinh nghiệm lâu năm trong phát triển khu công nghiệp và thu hút FDI, trong khi Bình Phước có lợi thế về quỹ đất, hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một vùng công nghiệp năng động, rất hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế".

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, bài toán nguồn nhân lực cũng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Phát triển KCN phải đi đôi với việc xây dựng hệ sinh thái an sinh xã hội để thu hút và giữ chân người lao động.

Ông Trần Quang Tuấn, đại diện Công ty TNHH Dayi Textile nói về việc cần quan tâm, thu hút lao động để cung ứng cho doanh nghiệp

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Trần Quang Tuấn, đại diện Công ty TNHH Dayi Textile, ở KCN Minh Hưng - Hàn Quốc (Phường Minh Hưng, TP. Đồng Nai- trước đây thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) nói: "Trước khi đầu tư về khu công nghiệp nên đầu tư dịch vụ cơ sở hạ tầng, về sinh sống, điều kiện giáo dục, sinh hoạt cho người lao động, để tập trung kéo dân về đó, có đủ khả năng đáp ứng nguồn nhân lực. Việc thu hút cùng một lúc quá nhiều doanh nghiệp về mà không xem xét đến vấn đề con người sẽ gây ra sự cạnh tranh gay gắt về nhân lực, dẫn đến thiếu hụt và không đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh".

Nhiều doanh nghiệp đã về đầu tư tại khu vực Bắc Đồng Nai

Từ một vùng đất còn nhiều dư địa, sự cộng hưởng giữa tầm nhìn quy hoạch hiện đại và tư duy phục vụ tận tâm của chính quyền đang biến nơi đây thành 'tâm điểm' thu hút dòng vốn mới. Đây chính là 'đòn bẩy' chiến lược, đưa vùng phía Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế năng động của Đồng Nai trong giai đoạn phát triển toàn diện và bền vững.